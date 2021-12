Emmen rolt komende jaren wandelnetwerk uit

Wandelaars in de gemeente Emmen kunnen in 2022 of 2023 stevig op stap in hun eigen omgeving. Een heus wandelnetwerk wordt in de komende jaren uitgerold, waarbij gebruikers via knooppunten hun eigen route kunnen uitstippelen.

Recreatieschap Drenthe neemt de aanleg voor zijn rekening. De gemeente en provincie investeren samen in totaal 3,5 ton om het wandelwalhalla tot stand te brengen.

Drentse gemeenten

Binnen alle Drentse gemeenten zijn er netwerken in ontwikkeling of al deels aangelegd, zoals Noordenveld, Midden-Drenthe, Coevorden, Borger-Odoorn en Meppel. In De Wolden en Westerveld is het netwerk inmiddels opgeleverd.

Emmen is de achtste in dat rijtje. In hoogveenreservaat Bargerveen staan de kenmerkende paaltjes er al. De aanleg aldaar viel samen met de herinrichting van het natuurgebied. De komende tijd volgt dus de rest. Hoewel 2022 vooral in het teken zal staan om alle mogelijke routes in kaart te brengen, aldus wethouder Robert Kleine van de gemeente Emmen.

Ontdekken

Het wandelnetwerk Drenthe wordt ook aangesloten op de netwerken van de aangrenzende provincies en op het Duitse netwerk.

Gemeenten en provincie zien het wandelknooppuntennetwerk als een middel om zowel toeristen als inwoners de omgeving te laten ontdekken en beleven.

