Op zoek naar kleur in een natuurtuin in Zwiggelte

Natuurtuinen bestaan in allerlei soorten en maten, maar de gemene deler is dat de natuur er zijn gang kan gaan. Een natuurtuin wordt zo ingericht dat inheemse planten en dieren zich er thuis voelen.

Bollen

"We proberen hier een natuurtuin aan te leggen", laat Ellen Visser zien. "In het voorjaar doe ik dat met bollen. Onze borders zijn ingericht voor de insecten en de vogeltjes. Dat begint al in februari in de bollentuin en we hebben de tuin bloeiend tot oktober."

Bomen

In natuurtuinen komen vaak bepaalde struiken voor die ook in de tuin van Visser te vinden zijn. "De seringen, de sneeuwbes en de cornus of kornoelje niet te vergeten, dat is een hele belangrijke. We leggen een houtwal aan voor de insecten maar ook voor egels die zo de ruimte krijgen om zich te verstoppen", aldus Visser. "Het is de bedoeling dat dit straks uit zichzelf verwildert."

Buiten

Een bloeiende tuin is een uitnodiging om de kleuren blijvend vast te leggen. "Ik vind het erg leuk om dat wat ik zie over te brengen op papier." Visser laat haar meest recente werk zien. "Ik ben bezig om de eerste laag van de vlinderstruik op papier te zetten. Eigenlijk zit hij er al een beetje op. Dat is het mooie van waterverf, je kan alles zo mooi laten verlopen. Uiteindelijk zie je de vlinderstruik ontstaan. Ik vind het heerlijk om te doen, lekker buiten."

Binnen

Ook in haar atelier schildert Visser bloemen. "Ik pluk de eerste bloemetjes die ik tegen kom en maak daar een aquarel van, de eerste narcisjes. Dat kan omdat ik al vanaf februari, maart bollen in de tuin heb." Andere vroegbloeiers zijn sneeuwklokjes, krokussen, blauwe druifjes en hyacinten.

Belangrijk

"Van jongs af aan heb ik het belangrijk gevonden dat natuur natuur moest zijn", herinnert Visser zich. "Je moet erom denken dat de natuur belangrijk is voor onze toekomst. Ook in een kleine stadstuin is het heel eenvoudig om een klein insectenhotel neer te zetten en een bloembak met bloemen erin. Het hoeft niet groot, er is op allerlei manieren een invulling voor te vinden."

