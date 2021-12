Aantal nieuwe Drentse coronabesmettingen duikt weer onder het gemiddelde

In Drenthe zijn in het afgelopen etmaal 327 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Gisteren lag dat aantal nog op 412. Over de afgelopen zeven dagen ligt het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen op 348.

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat er één persoon in de gemeente Hoogeveen is overleden aan het coronavirus. De gemeente Hoogeveen heeft ook het hoogste aantal nieuwe besmettingen (60), gevolgd door Emmen (45) en Assen (44).

Er is niemand uit Drenthe met corona opgenomen in het ziekenhuis.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 16-12-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2388 (+19) 10 21 Assen 7028 (+44) 81 24 Borger-Odoorn 2702 (+10) 38 21 Coevorden 4773 (+11) 66 35 Emmen 14744 (+45) 221 90 Hoogeveen 7972 (+60) 92 44 (+1) Meppel 4141 (+21) 39 37 Midden-Drenthe 3602 (+21) 44 32 Noordenveld 3211 (+21) 40 27 Tynaarlo 2987 (+19) 30 26 Westerveld 1914 (+9) 22 23 De Wolden 3366 (+38) 43 28 Onbekend 256 (+9) 0 0

In de Drentse ziekenhuizen liggen momenteel 47 patiënten met corona, van wie 14 op de intensive care. Gisteren lagen er nog 48 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 13 op een Drentse intensive care.

Het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland meldt dat landelijk een daling van 20 procent is te zien in het aantal coronapatiënten. Ook in de ziekenhuizen daalt het aantal patiënten met covid-19, toch blijft de druk op de ziekenhuizen onverminderd hoog, aldus het AZNN.

In heel Nederland liggen nu in totaal 2622 covidpatiënten in het ziekenhuis, waarvan in totaal 626 op de ic. In Noord-Nederland liggen 54 coronapatiënten op de ic. Op de verpleegafdelingen liggen landelijk 1996 covidpatiënten, waarvan 142 in Noord-Nederland. In Noord-Nederland worden nog dagelijks 1 of 2 patiënten overgenomen uit andere regio's.

Vaccin

Volgens het AZNN heeft het merendeel van het zorgpersoneel inmiddels de boosterprik gekregen. In totaal zijn in Noord-Nederland nu 100.000 prikken gezet door de GGD'en. De komende zes weken willen de GGD'en opschalen om de overige 600.000 prikken te zetten.