Burgemeester en wethouder om tafel met hulpbehoevende Jessica Poel

Vandaag hebben Poel, burgemeester Renze Bergsma en zorgwethouder Joop Brink (PvdA) over de situatie gesproken. "Wat ik kan zeggen, is dat het een heel fijn gesprek was en dat we in de loop van de week meer horen", vertelt Poel desgevraagd.

Een woordvoerder van de gemeente Coevorden verklaart voorafgaand aan het gesprek in Dalen: "De insteek is om de situatie te bekijken en daarna een voorstel te doen." Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) zal daarover dan volgende week dinsdag in gesprek gaan.

Over de inhoud van het gesprek en de exacte plannen wordt nog niets naar buiten gebracht. "Ik ben enorm blij dat de bezwaarschriftencommissie mijn bezwaar gegrond heeft verklaard. De gemeente moet echter nog met een definitieve uitspraak komen en daar is nu het wachten op", zegt Poel enigszins opgelucht.

'Mensen omgevallen' Poel lijdt aan een chronische rug-aandoening, waardoor ze het grootste gedeelte van de dag in bed doorbrengt. Ze kan niet lang staan, zitten of lopen en maakt gebruik van een rolstoel. Twee jaar geleden diende ze een Wmo-aanvraag in om haar woning rolstoelvriendelijk te maken, maar dat is meermaals afgewezen. Emoties liepen herhaaldelijk hoog op gedurende het conflict, vooral tijdens hoorzittingen. Poel voelt zich niet gehoord en een woordvoerder van het college liet tijdens de laatste hoorzitting weten: "Bij ons op de afdeling zijn er bijna letterlijk mensen van deze kwestie omgevallen."

Alternatieve oplossing: verhuizen

De gemeente Coevorden bood Poel drie maanden geleden twee alternatieve woningen aan, die met een kleine aanpassing geschikt zouden zijn voor haar situatie.

Verhuizing is volgens de gemeente een mogelijkheid, mits dat goedkoper uit zou vallen dan het aanpassen van de huidige woning. Poel kon zich daar niet in vinden en stapte met haar advocaat voor de opnieuw naar de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie.

Gebed met einde

De verhuizing lijkt met het advies dus van de baan. Daarmee komt er eindelijk maar toch een einde aan een ogenschijnlijk gebed zonder end. Poel kan wat dat betreft haar geluk niet op, maar houdt toch een slag om de arm: "Het is een advies van de bezwaarschriftencommissie hè. Er is nog niks beslist."

