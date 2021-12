Hoogteprobleem nieuwe Defensie-trucks opgelost met lage bandenspanning

Om de vrachtwagens, die ook geleverd worden aan de kazernes in Havelte en Assen, te verlagen heeft Scania verschillende veranderingen doorgevoerd. De grootste winst wordt behaald met aanpassen van de bandenspanning. Die kan lager omdat hij altijd ingesteld was op het zwaarste gebruik zoals de zwaarste bepantsering. "Maar op die manier zullen de vrachtwagens zelden gebruikt worden. Je rijdt in Nederland eigenlijk nooit zo rond. Dat doe je alleen op uitzendingen zoals in Mali en Afghanistan", meldt de Zweedse producent.

Door de lagere bandenspanning komt de vrachtwagen onder de verplichte grens van vier meter hoogte. De oplossing klinkt simpel. Toch is het geen kwestie van het ventiel even opendraaien. Scania noemt het een arbeidsintensieve opdracht. "De software moet anders en er komen andere autopapieren. En dat voor honderden vrachtwagens. Dit doe je niet zomaar. Het moet voldoende onderbouwd en transparant zijn. Als de vrachtwagens straks bij een andere garage verderop in Europa staan moeten die monteurs het ook begrijpen."

Scania draagt alle kosten

Defensie is akkoord gegaan met het voorstel. Ook het RDW, Rijksdienst voor het wegverkeer, is akkoord. De vrachtwagens die binnenkort geleverd worden zijn al voorzien van de oplossing. Scania begint binnenkort aan de operatie om alle reeds geleverde vrachtwagens de update te geven. Scania draagt hiervan alle kosten, ook als de vrachtwagens in de toekomst wel op uitzending gaan en dan weer veranderd moeten worden.

"We moeten hiervan leren en een betere afstemming organiseren tussen alle leveranciers. Deze vrachtwagen bestaat uit onderdelen van veel verschillende leveranciers. Toen het samengevoegd werd bleek het niet te kloppen. Dat moet voortaan wel voorkomen worden."

550 stuks

De Scania-vrachtwagens vervangen de DAF-voertuigen die veertig jaar dienst hebben gedaan. Defensie bestelde 550 trucks van het model Gryphus. Daarvan komen er 170 op de Johannes Postkazerne in Havelte en 30 op de Johan Willem Frisokazerne in Assen.

Scania Gryphus van defensie (Rechten: Scania)

