Bijna 60.000 gebouwen in Emmen moeten in 2050 aardgasvrij zijn

Het totale verbruik van aardgas in de gemeente Emmen ligt op 85 miljoen kuub per jaar (Rechten: Pixabay/pride1979)

60.000 gebouwen in de gemeente Emmen moeten in 2050 van het aardgas af zijn. De woningen, winkels, kantoren en andere gebouwen worden tegen die tijd op een andere manier verwarmd.

Dat staat in de Transitievisie Warmte die de gemeente vandaag naar buiten bracht. Het streven vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het landelijke Klimaatakkoord. Ook het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen speelt een rol. In de toekomst willen we niet afhankelijk van andere landen zijn als het aankomt op de levering van gas, zo geeft de gemeente aan.

Fases

De gemeente wil de komende jaren in samenspraak met inwoners bekijken welke maatregelen er per wijk of dorp het beste uitpakken. Woningbouwcorporaties, netbeheerders, waterschappen, milieuorganisaties en buurgemeenten Borger-Odoorn en Coevorden worden hier ook bij betrokken, zo is te lezen bij ZO!34.

Zo'n grote opgave is onmogelijk om in een keer op te pakken, aldus de wethouder. Vandaar dat de gemeente in fases te werk gaat. Als eerste kijkt de gemeente Emmen naar de mogelijkheden in de dorpen Nieuw-Dordrecht en Oranjedorp en de wijken Parc Sandur, Rietlanden en Delftlanden.

Warmtenetten

Bij alternatieven voor aardgas denkt de gemeente aan de aanleg van warmtenetten. In dit scenario worden gebouwen verwarmd met water. Er loopt momenteel een onderzoek naar een manier om de restwarmte van het Getec-industriepark te gebruiken om gebouwen te verwarmen.

De gemeente denkt dat deze oplossing de meeste kans van slagen heeft in de wijken Angelslo, Bargeres, Emmerhout en Emmermeer.

Een andere optie is elektrisch verwarmen met bijvoorbeeld een waterpomp. Of dit in combinatie met een cv-ketel die op duurzaam gas loopt.

Oppervlaktewater

De gemeente ziet ook kansen weggelegd in de winning van energie uit oppervlaktewater. De Rietplas en de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie bieden daar potentie toe voor woningen in Parc Sandur, Rietlanden en Nieuw-Amsterdam.

Geothermie (aardwarmte) wordt ook genoemd. Momenteel doet het bedrijf Tullip Energy hier onderzoek naar. Zij willen een proef starten in een voormalige NAM-gasput op drie kilometer diepte. Mocht dit succesvol verlopen liggen hier ook interessante mogelijkheden voor de glastuinbouw weggelegd, denkt de gemeente.

Dwang

Emmen hoopt voor 2030 al de eerste stappen te kunnen zetten. De gemeente gaat uit van haalbare en betaalbare methodes. Dwang wil de gemeente zo veel mogelijk uit de weg gaan. Helemaal uit te sluiten valt dat niet, gezien de opgave die er voor 2050 ligt.

Momenteel gebruikt een gemiddeld huishouden in Emmen 1600 kuub gas per jaar. Dat ligt net iets boven het landelijk gemiddelde (1500).

