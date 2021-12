Kinderen maken met graffiti een muur vol liefde voor bewoners Barger-Oosterveld

De kinderen mochten onder begeleiding van kunstenares Elsbeth van Beilen zelf een kleur kiezen om op de muur te spuiten. "En let erop dat de dop de juiste kant op wijst, zodat je op de muur spuit en niet op jezelf", roept Van Beilen.

De kinderen hebben het naar hun zin, maar een graffitispuitbus gebruiken blijkt toch moeilijker dan het eruit ziet. "Juf er komt niks uit de spuitbus!", klinkt het van alle kanten. Het indrukken van het kopje van de spuitbus kost nogal wat kracht. Met een beetje hulp van Van Beilen komt het snel goed.

"Nu de scholen weer moeten sluiten en dat we vanwege de coronamaatregelen weer niet samen kerst kunnen vieren, hebben we allemaal een beetje extra liefde nodig. Daarom maken we deze muur met hartjes, zodat alle ouders, opa's en oma's en het hele dorp weet dat we van ze houden", vertelt Van Beilen bij ZO!34.

'Een hartje voor omi'

In rap tempo verschijnen de hartjes op de muur. De leerlingen maken hun hartje voor mensen die bijzonder voor ze zijn. "Ik maak dit hartje voor omi, die is nu dood", vertelt Lizz. Vince maakt een hartje voor zijn moeder, "want zij kan heel goed knuffels geven". En Sannah maakt een hartje voor haar oma, want zij is al "heel oud en ligt in het ziekenhuis".

Dorpsbewoners staan even stil. Wanneer zij horen waar het om gaat, spreken zij hun waardering uit voor de actie van de scholen. Dorpsbewoner Margriet is een beetje ontroerd en zegt: "Ik kan de leerlingen wel een knuffel geven. Ik vind het zo lief wat ze doen. Maar ja, ik kan ze helaas geen knuffel geven."

Plan B

Eigenlijk was er een veel uitgebreider plan voor volgende week. Er zou een mooie afsluiting komen van het jaar. Nu de scholen een week eerder sluiten moest er echter snel iets anders bedacht worden.

"Dus toen Dorpsbelangen ons vroeg of wij vanuit de scholen iets met de groene wand in het dorp wilden doen, was dat perfect. Gisteren hebben we de laatste details van deze actie nog met elkaar doorgesproken en vandaag staan we er al", vertelt Bas Dijksma, directeur van Sint Gerardus, trots.

De muur vol hartjes is de hele kerstvakantie nog te zien in Barger-Oosterveld.