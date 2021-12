Taxatie manege Zuidlaren rond, toekomst voor de manege nog onzeker

De manege moet plaatsmaken voor de nieuwe woonwijk Laarhove en daarom moet de gemeente Tynaarlo de rijhal van de manege terugkopen. De waarde van manege Laarwoud moest daarom worden vastgesteld. De taxateurs van de manege en de gemeente werden het niet met elkaar eens en daarom werd een derde taxateur ingeschakeld. Het pachtcontract tussen de manege, die op het voormalige Prins Bernhardhoeveterrein staat, en de gemeente loopt per 1 januari 2022 af.

Drie mogelijkheden

Op dit moment ligt de bal bij de manege. De pachtovereenkomst loopt af en dus moet er gekeken worden naar de opties. Mogelijk blijft de manege op de huidige locatie totdat de gemeente de grond nodig heeft. De manege kan ook zeggen helemaal met de activiteiten te stoppen of een nieuwe locatie hebben gevonden, waar zij verder kunnen.

De manege staat op een plek waar de gemeente Tynaarlo meer dan 200 woningen wil bouwen (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Voor de manege ligt de voorkeur bij een tijdelijke overeenkomst. Op die manier kan Laarwoud de komende tijd op dezelfde plek blijven. Mocht dat gebeuren, wil Tynaarlo dat er duidelijke afspraken gemaakt worden, zodat de manege de ontwikkelingen van de nieuwe woonwijk Laarhove niet in de weg staat.

Volgens penningmeester Arend Bremer is dit voorstel nog niet geaccepteerd omdat er nog haken en ogen aan zitten. "Maar we gaan proberen om er uit te komen met de gemeente en het pachtcontract te verlengen. Als dat niet lukt, wacht denk ik een juridische procedure."

Andere locatie?

Een andere plek voor Laarwoud is op dit moment nog niet gevonden. De gemeente zegt geen verantwoordelijkheid te hebben in de zoektocht naar een nieuwe locatie. Wel zegt het mee te kijken naar nieuwe locaties, maar er is nog niets gevonden. "We willen een rijhal in eigen beheer", meent Bremer. Dat is vooralsnog niet gelukt.

Met nog twee weken te gaan tot het nieuwe jaar is het einde van het huidige pachtcontract in zicht. Inmiddels is de taxatie rond. Maar er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van Zuidlaren.

