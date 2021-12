Drentse ondernemersorganisaties roepen TenneT op stroomnet sneller te verbeteren

TenneT bracht in mei vorig jaar het Ontwerpinvesteringsplan Net op land 2020 - 2029 uit, waarin de uitbreiding van de capaciteit in Drenthe stond gepland voor na 2025. In het, in november van dit jaar uitgekomen, Ontwerpinvesteringsplan Net op land 2022 - 2031 staat nu het jaartal 2029 bij de uitbreiding van het Drentse gedeelte van het netwerk.

Terugleveren is niet mogelijk

Dat is volgens de organisaties te laat, omdat volgens de ondernemers de uitbereiding van het hoofdnet nodig is om aan de ene kant de vraag naar elektriciteit aan te kunnen en aan de andere kant willen bedrijven met zonnepanelen hun overtollige elektriciteit terugleveren aan het netwerk. Voor bedrijven met een aansluiting 'grootverbruik' is nu tot zeker 2029 terugleveren niet mogelijk.

Het gebrek aan teruglevermogelijkheden van zonnestroom frustreert volgens de ondernemers een betaalbare verduurzaming van het Drentse bedrijfsleven. Ook vrezen de ondernemers dat de datum van 2029 remmend werkt voor ondernemers die zich willen vestigen rondom het hoofdnetwerk, in verband met het grootverbruik van die nieuwe ondernemingen.

Brief

De ondernemersorganisaties uit Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Noordenveld hebben daarom gezamenlijk een brief opgesteld en gestuurd aan de bestuursvoorzitter Manon van Beek van TenneT.

Ze schrijven dat ze erg blij zijn met de ambities van de beheerder van hoogspanningsnetten in Nederland en Duitsland, maar ze willen meer tempo zien in de regio. De zorgen zitten niet alleen in het - naar achteren geschoven - ingebruikname naar 2029, maar ook over 'de mitsen en maren in het investeringsprogramma'.