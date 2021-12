Twee verdachten van drugslab in Dalen op vrije voeten

Twee van de drie mannen die in september als verdachten zijn aangehouden in een drugslab in Dalen, mogen naar huis. De derde verdachte, een 37-jarige man uit Zwijndrecht blijft vastzitten vanwege zijn strafblad. Dit besliste de rechter tijdens de eerste inleidende zitting in Assen.

De drie mannen ontkenden iedere betrokkenheid. De man uit Zwijndrecht haalde die dag zijn 31-jarige broer op, die eveneens in Zwijndrecht woont. De jongste broer was daar om schoon te maken, zei hij via een videoverbinding tegen de rechters. Het bedrijf van de man liep slecht vanwege de coronamaatregelen en hij kluste op die manier bij.

Verstopt

De jongste Zwijndrechter nam de benen toen de politie in het pand poolshoogte nam. De man belandde in een sloot. De agenten ontdekten niet alleen ketels met grondstoffen voor de productie van amfetamine. Achter een ketel zat een 32-jarige man uit Hoek van Holland verstopt. Hij werkte daar als beveiliger, verklaarde hij later.

Crypto-telefoon

De oudste Zwijndrechter was in het bezit van een crypto-telefoon. Daarin stonden ook de namen van de medeverdachten. Op een gasmasker zat DNA van de 31-jarige verdachte. Hij erkende dat hij die masker wel eens droeg om vaten leeg te gooien. Alleen de oudste verdachte had een strafblad met drugsfeiten. De twee anderen waren bij justitie nog onbekend.

De officier van justitie kondigde op voorhand aan dat hij de illegale verdiensten op dit drietal gaat verhalen. De volgende zitting staat gepland op 15 maart.

