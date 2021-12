Inge Nieuwenhuizen is officieel beëdigd als nieuwe burgemeester van De Wolden

Het is even wennen, want Nieuwenhuizen woonde tot voor kort nog zo'n 165 kilometer verderop, in Gouda. Sinds deze week huurt ze een huis in Zuidwolde. En tijdens het winkelen in het dorp merkte ze meteen het verschil met haar vorige thuisbasis. "Voor mijn nieuwe woning had ik wat spullen nodig, maar ik kon het niet allemaal in één keer naar mijn huis dragen", vertelt ze. "Voor ik het wist had de verkoper al aangeboden om de spullen voor mij te bezorgen."

Het was voor de kersverse burgemeester meteen een goede kennismaking met haar nieuwe gemeente. "Die houding is zo kenmerkend voor hier", zegt ze. "Zo aardig en gastvrij, dat voelt heel welkom."

Wellicht vanzelfsprekend voor dit gebied, maar in het Westen was ze het anders gewend. "Daar is het gejaagd, snel en nemen mensen minder tijd voor elkaar."

Once in a lifetime experience

Nieuwenhuizen was wethouder in Bodegraven-Reeuwijk, een gemeente die tegen Gouda aanligt. Ze volgt Roger de Groot op die afgelopen zomer vertrok naar de gemeente Noordoostpolder. Het is de eerste keer dat Nieuwenhuizen burgemeester is, dus vindt ze het spannend.

"Het is een once in a lifetime experience", zegt ze. "Natuurlijk vind ik dat spannend. Misschien ook omdat de beëdiging zo formeel is."

Toer langs de dorpskernen

De komende tijd neemt Nieuwenhuizen de tijd om de gemeente en haar bewoners beter te leren kennen. Dat doet ze onder meer met een soort toer langs alle dorpskernen. Op haar fiets. "Ik houd ontzettend van fietsen dus dat komt goed uit. Ik ga met de inwoners, ondernemers en agrariërs in gesprek. Zo leren de mensen mij kennen, maar ik ben vooral benieuwd naar hun verhaal."

Lees ook: