Eerste deel van plankenpad Dwingelderveld is hersteld

"Dat is ook de bedoeling", zegt boswachter Albert Henckel. "Vanaf het inrichten van het gebied is het natter gemaakt. De hele omwatering van het gebied is zo hersteld."

'Pad werd minder'

Het eerste gedeelte van het pad is vandaag afgerond. In drie dagen tijd hebben de aannemers 70 meter plankenpad hersteld. De overige 200 meter wordt in januari aangepakt. "Dan kan iedereen in februari over de nieuwe planken." Maar een groot heropeningsfeest komt er niet. "Nee, als je een weg opnieuw asfalteert heropenen ze hem ook niet feestelijk."

Boswachter Albert Henckel op het nieuwe plankenpad (Rechten: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

Het was volgens Henckel wel nodig om het plankenpad aan te pakken. "Het werd minder", zegt de boswachter. "Dan kan je ervoor kiezen om hem op te lappen of je legt er een nieuw pad in. We hebben dus gekozen voor vervangen."

Meer wandelaars

Toch hoeven fervente wandelaars niet te vrezen. Het pad is niet afgesloten tijdens de werkzaamheden. "Hier wandelen gewoon mensen. Ik heb gisteren nog twee vrouwen moeten helpen omdat ze er niet helemaal langs konden", aldus de boswachter. "Maar dat is geen probleem. De grond is nu wel droog, ze kunnen er gewoon langslopen."

Henckel heeft vooral de laatste twee jaren het aantal wandelaars zien toenemen in het bos. "Ja, we hebben zeker in coronatijd gemerkt dat er veel aandacht voor kwam op sociale media. Dus druk is het wel."