Werknemers Villeroy & Boch in Roden hebben geen volledige kerstbonus gekregen: 'Sturen brief naar CEO in Duitsland'

Zo'n twintig werknemers van Villeroy & Boch in Roden hebben vanmiddag bij de ingang van het terrein het bedrijf op een fluitconcert getrakteerd. Het is een actie van vakbond FNV en CNV Vakmensen

FNV had het bedrijf in de sanitairbranche voor vanochtend 10.00 uur een ultimatum gegeven. Als voor dat tijdstip het personeel niet de volledige kerstbonus zou hebben gekregen, volgde er een actie. Villeroy & Boch liet aan FNV weten daar niet aan tegemoet te komen. Dus kwam die actie. "Dat is een fluitconcert geworden", vertelt bestuurder Janwillem Compaijen van FNV Procesindustrie.

Werknemers en de vakbonden zijn boos over de uitbetaalde kerstbonus. Vanuit het Duitse hoofdkantoor is 1000 euro beloofd. De werknemers in Roden krijgen 500 euro. Volgens de directie in Roden hebben de werknemers dit jaar al een eenmalige uitkering gehad van 500 euro.

'Mooie opkomst'

Ongeveer twintig werknemers waren aanwezig. "Een mooie opkomst", volgens Compaijen. In Roden werken zo'n 130 werknemers. "Er wordt in ploegendiensten gewerkt. Binnen was een ploeg aan het werk. Die kan niet naar buiten komen. Je kan niet het productieproces verstoren."

FNV en CNV gaan nu een brief naar Frank Göring, de CEO van het Duitse moederbedrijf, sturen.

