Ron Meulenkamp uit Hoogeveen wint eerste ronde van WK darts

Ron Meulenkamp, geboren in Hoogeveen, heeft op het wereldkampioenschap darts van de PDC de eerste ronde van Lisa Ashton gewonnen met 3-0 in sets.

Meulenkamp, de nummer 54 van de wereldranglijst, wint de eerste set met 3-1. Hij is in die eerste set dichtbij een 170-finish, de hoogst mogelijke finish. Maar in plaats van in de bullseye, gaat de laatste pijl in de enkele bull. De tweede set gaat met 3-0 naar Meulenkamp. De derde set wint Meulenkamp met 3-1. De 33-jarige beslist de wedstrijd met een uitgooi van 57: enkel 17 en zijn eerste matchpijl zit daarna raak in dubbel 20.

Gemiddeld gooit Meulenkamp 87,32 punten per beurt (drie pijlen). Lisa Ashton komt tot 73,99 gemiddeld. Geen van de twee gooien in de partij een 180-score. Van de dertig pijlen die de geboren Hoogevener in de wedstrijd op een dubbel gooit, gaan er slechts negen in. Dat is gemiddeld 30 procent. Bij Ashton vallen twee van de dertien pijlen in de dubbel (15 procent).

Ashton is viervoudig wereldkampioene

De Engelse Lisa Ashton heeft vier keer het wereldkampioenschap darts bij de BDO gewonnen. Dat deed ze in 2014, 2015, 2017 en 2018. De dartsfederatie BDO bestaat inmiddels niet meer. Ashton staat op de wereldranglijst van de PDC op de 83ste plaats.

Voor Meulenkamp is het zijn zesde wereldkampioenschap. In de vorige drie jaar haalde hij eveneens de tweede ronde.

Michael Smith is volgende tegenstander

Dinsdag 21 december speelt Meulenkamp in de tweede ronde tegen Michael Smith uit Engeland. Smith is de nummer negen van de wereldranglijst. In 2019 stonden de twee ook tegenover elkaar in de tweede ronde van het wk. Toen won Smith met 3-1 in sets.

Lees ook: