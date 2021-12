Komt met Peter van Ooijen dé ontbrekende schakel terug bij FC Emmen?

Want wat het hele seizoen al moeilijk gaat wordt de laatste weken steeds problematischer: het scoren. FC Emmen maakte er in de eerste 19 competitieduels van dit seizoen (we zitten nu exact halverwege) 29 doelpunten. Met dat aantal is de formatie van Dick Lukkien de minst productieve in de top 9 van de Keuken Kampioen Divisie.

'Tot dertig meter van de goal doen we het prima'

In de afgelopen vijf duels, inclusief de verloren bekerwedstrijd tegen de amateurs van Excelsior Maassluis, is het gemiddelde één goal per wedstrijd. Waar in het begin van het seizoen nog vooral kansen werden gemist is het nu een groot probleem om tot kansen te komen. "Tot dertig meter van de goal doen we het goed, we spelen ons prima onder de druk van de tegenstander uit, maar daarna stokt het", aldus Dick Lukkien in Rood Wit TV.

In de afgelopen vijf duels moest Emmen het stellen zonder Peter van Ooijen. Is hij dan missende schakel geweest? Morgen mag de nummer 10 van de Drentse club dat laten zien, want Van Ooijen is weer hersteld van een hamstringblessure en genezen van de griep. "Ik viel uit tegen FC Volendam en begon daarna weer te vroeg, waardoor ik weer veel last kreeg. Afgelopen week was ik fit, maar kreeg ik de griep. Hoe het nu is? Het gaat goed, ik ben er klaar voor."

'Hij is creatief, heeft een goede voorzet en kan zelf scoren'

"Ik hoop dat hij de sleutel naar succes is", laat captain Jeroen Veldmate weten. "Hij is een speler die we graag aan de bal hebben in de eindfase van de aanval. Hij heeft creativiteit, heeft een goede voorzet, ziet de ruimtes en is in staat om zelf te scoren. Ik hoop voor hem en voor ons dat hij dat tegen MVV gaat doen."

Van Ooijen zelf houdt zich op de vlakte. "Of ik de sleutel ben weet ik niet. Ik doe, zoals altijd, keihard mijn best en hopelijk is dat voldoende om weer drie punten te pakken."