Meppel zet streep door nieuwbouw watervilla's: 'Zeer spijtig en uniek'

Voorafgaand aan het debat werd een voorstel ingediend waarmee zes partijen (CDA, Sterk Meppel, GL, D66, SP, PvdA) het plan helemaal van tafel veegden. Ze vinden het voorgenomen ontwerp te groot en de afstand tot de huidige woningen te klein. De huidige bewoners zouden op zich geen bezwaar hebben tegen woningbouw op de aangegeven locatie, maar voelen zich flink aangetast in hun woongenot als de huizen gebouwd worden.

"Wij vinden het te groot, niet passen op deze plaats en niet tegemoet komen aan de omgeving", vertelt Jan van der Woerdt (CDA). "We willen het plan daarom verwerpen. We zien op dit moment geen andere mogelijkheid dan om met zes partijen hier tegen te stemmen. We hebben de hoop dat een goed gesprek tussen de ontwikkelaar en de omwonenden nu op gang komt. We gaan helemaal terug naar het startpunt van ontwikkeling."

Ook beklagen de indieners zich over de communicatie van de ontwikkelaar en de wethouder richting de omwonenden. "Dit is een flink onderwerp geworden. En terecht", reageerde Van Ulzen. "Met de kennis van nu hebben we qua communicatie wellicht kansen gemist. Misschien hadden we extra dingen moeten doen, maar we geloven wel dat de juiste keuzes zijn gemaakt."

Zonder goede argumenten

De wethouder riep de partijen op om te kijken naar andere oplossingen. Het plan kan bijvoorbeeld aangepast worden door het aantal woningen met één te verminderen. Ook kan de gemeenteraad de zaak doorsturen naar de Raad van State om daar een oordeel te laten vellen.

Van Ulzen had kritiek op de opmerkingen dat de nieuwbouw te dicht op de huidige woningen zou komen. "Eén meter te dicht op bestaande bebouwing? Dat is in de binnenstad bijna onmogelijk."

In het voorstel stellen de partijen bijvoorbeeld voor om niet hoger te bouwen dan tien meter. "Ik begrijp dat we emotie hebben bij dit ontwerp, maar dit geeft wel heel strikte normen", aldus Van Ulzen. Hij is bang dat de gemeenteraad zich te veel vastpint op de maximale hoogte van tien meter, omdat er nu niet meer gekeken kan worden naar wat mogelijk past in de omgeving. Daarmee kan het de komende jaren ook andere projecten beïnvloeden.

"Het lijkt goed bedoeld maar we raken hiermee nog meer van de regen in de drup omdat deze grond een bedrijfsbestemming houdt. U geeft heel veel aan wat aanvaardbaar zou zijn, maar zonder goede argumenten. Elf meter wilt u niet, maar tien meter wel? Als de ontwikkelaar in beroep gaat bij de Raad van State zal het daarover gaan."

Nog nooit eerder gezien

"We begeven ons hier op terrein wat ik in Meppel nog niet eerder gezien heb", vervolgde de wethouder. "Het is zeer spijtig en we kunnen het alleen maar betreuren."

Ondanks de poging van Van Ulzen om het plan te beschermen, gingen de zes partijen toch door met het voorstel. Dankzij een meerderheid werd het aangenomen, en verdwijnt het plan in de prullenbak. Van Ulzen: "We keren nu terug naar de aloude situatie van een kaal bedrijventerrein."

