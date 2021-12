Asser politiek eist steviger aanpak van laaggeletterdheid

De motie werd vanavond gesteund door een raadsmeerderheid.

Assen telt 9000 mensen die laaggeletterd zijn, en meer dan 10.000 Assenaren die niet digitaal vaardig zijn. Om de groei van het aantal laaggeletterden te kunnen stoppen moeten er per jaar minimaal 300 laaggeletterden bereikt en geschoold worden, vinden de partijen.

Zorgen over jongeren

De fracties maken zich vooral ernstig zorgen over het percentage 15-jarigen, dat voor leesvaardigheid 'onvoldoende geletterd' scoort. Dat is vorig jaar gestegen naar 24 procent. Landelijk onderzoek van de onderwijsinspectie laat zien dat een kwart van de leerlingen van groep 8 de basisschool verlaat met een leesachterstand van twee jaar of meer.

PvdA, VVD, GroenLinks en SP noemen dat zeer verontrustend en willen dat de gemeente samen met onderwijsinstellingen, bibliotheek en andere partijen een plan van aanpak opstelt om leerachterstanden en laaggeletterdheid in en buiten de klas te bestrijden en te voorkomen. De onderwijsinstellingen worden hierin ondersteund met 50.000 euro.

Onaanvaardbaar

Volgens de partijen gaat de gemeente weliswaar niet over de inhoud van het onderwijs, maar wel over onderwijsachterstanden, jeugdhulp, en over meedoen en gelijke kansen voor iedereen. "Wij vinden het onaanvaardbaar dat leerlingen laaggeletterd van school komen, van zowel het basisonderwijs, als het voortgezet onderwijs. Speerpunt van het beleid moet daarom zijn het voorkomen van leerachterstanden en laaggeletterdheid bij kinderen en jongeren", aldus de partijen. Voor half februari moet er een plan bij de raad liggen.

Wethouder Bob Bergsma (D66) voelt weinig voor de vernieuwde opdracht, omdat de gemeenteraad nog geen anderhalf jaar geleden volledig instemde met een aangepast plan van aanpak tegen laaggeletterdheid. In 2017 was de doelstelling eerst nog om het aantal laaggeletterden in Assen met 150 per jaar te verminderen. Maar dat aantal werd met een raadsbesluit in juni 2020 naar beneden bijgesteld naar honderd deelnemers, omdat het getal van 150 niet haalbaar bleek. Maar als gevolg van de coronapandemie is het streefgetal van honderd niet gelukt, zo moest Bergsma erkennen.

'Niet makkelijker door corona'

Volgend jaar zou het streefgetal ook weer honderd zijn. Maar een raadsmeerderheid vindt dit, vooral vanwege de alarmerende cijfers onder de jeugd, onder de maat, en wil dit naar 300 hebben. Wethouder Bergsma wilde koers houden met het huidige plan. "We zijn druk bezig met uitvoering, in samenwerking met onderwijsinstellingen. Nu weer de boel wijzigen, terwijl we ook nog met een coronapandemie zitten, maakt de boel er niet makkelijker op."

Maar wethouder Bergsma kan weinig anders dan toch komend jaar zo snel mogelijk met een nieuwe aanpak te komen, want met 7 stemmen tegen, en 25 voor was een ruime raadsmeerderheid voor de extra impuls.

