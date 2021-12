Opgeknapt rijksmonument maakt Noorderbegraafplaats Assen weer beetje meer af

"Dit is geweldig", vertelt een enthousiaste Lukas Kwant van de Stichting Noorderbegraafplaats Assen wanneer hij het gerestaureerde monument ziet. "Dit is nog meer dan het hondje op het stationsplein (Mannes red.) een echt Asser monument."

Opknapbeurt

Al ruim zeven jaar is de stichting bezig met het opknappen van de hele Noorderbegraafplaats. Een van de dingen die hoog op het lijstje van de vrijwilligers stond waren twee gietijzeren grafmonumenten. Het is de laatste rustplaats van de families Brumsteede en Servatius-Van Bulderen.

De laatstgenoemde werd eerder al gerestaureerd en teruggeplaatst, nu ziet ook het grafmonument van de familie Brumsteede er weer stukken beter uit. "Het raakte echt flink in verval", vertelt Kwant. "Gelukkig hadden we foto's uit 1957 waar alle details nog goed op te zien waren."

Smid

Aan restaurateur Ron Caspers uit Warffum de taak om al het gietijzer weer piekfijn in orde te krijgen. De afgelopen twee jaar stak hij samen met collega's z'n handen uit de mouwen. "Het meest bijzondere aan deze klus is dat je aan zo'n oud monument werkt, dat zo vervallen is en dat je dan nu dit resultaat hebt", vertelt hij trots tijdens het terugplaatsen.

"Het was wel een uitdaging, een soort legpuzzel. We hebben alles helemaal uit elkaar gehaald, dan heb je het over zo'n 50 à 60 onderdelen", aldus Caspers. Een bijzonder onderdeel van de restauratie was een soort olielamp die bovenop het monument prijkt. Die raakte in de loop der jaren zoek. Maar met behulp van oude foto's maakte een houtsnijder een nieuw model, die uiteindelijk in gietijzer gegoten is.

"Ja, dit is echt een van de belangrijkste gietijzeren grafmonumenten van Nederland. En voor Assen ook echt een visitekaartje", wijst Kwant van de Stichting Noorderbegraafplaats Assen naar het net teruggeplaatste monument. Mede dankzij een subsidie van 55.000 euro van de gemeente Assen kon het opgeknapt worden.

"De familie Brumsteede was een welgestelde familie", legt Kwant uit. Hilarius Brumsteede heeft volgens hem een belangrijke rol in de Asser politiek gespeeld. "En ook heeft hij hier als aandeelhouder van de Asser ijzergieterij samen met de eigenaar van de gieterij iets moois willen neerzetten."

Monument

"Onder het hoge monument ligt Hilairus Brumsteede. In dat andere monument ligt zijn vrouw. Daar kon Hilarius niet meer bij liggen want het was te vol. Toen is 'ie aan de overkant als het ware een filiaal begonnen en daar heeft 'ie flink uitgepakt mag ik zeggen", vertelt Kwant.

Volgens Kwant heeft het grafmonument ook op een tentoonstelling in Arnhem gestaan, puur om meer opdrachten binnen te halen voor de ijzergieterij in Assen. "Daarna is hij dus hier geplaatst."

Een gedeelte van het grafmonument wordt naar de Noorderbegraafplaats getakeld (Rechten: RTV Drenthe / Ronald Oostingh)

Noorderbegraafplaats

Dat moois is na de opknapbeurt weer een stuk mooier. Maar daarmee is het werk voor de stichting nog niet af. "Nee, er komt ook nog een hek omheen. Dat is zo goed als af, maar als dat eenmaal eromheen staat dan is het helemaal een plaatje", aldus Kwant.

In 2014 ging de stichting officieel van start met het opknappen van de Noorderbegraafplaats. "We zijn hier met dertig, veertig man bezig geweest. We hebben de boel nu echt een flinke update gegeven", somt Kwant op. "We hopen dat er straks ook na ons een generatie opstaat die dit voort wil zetten. Want dit moet bewaard blijven, puur voor de geschiedenis van Assen."

