Raad Aa en Hunze wil nieuwe juridische strijd over 't Ruige Veld voorkomen

Raad Aa en Hunze wil 'in gesprek' over 't Ruige Veld in plaats 'in gevecht' (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Praten zou de oplossing moeten zijn voor het slepende conflict tussen de gemeente Aa en Hunze en zorginstelling Phusis. Liever dat dan opnieuw een juridisch gevecht over 't Ruige Veld in Rolde, vindt de gemeenteraad. Zowel Phusis als de gemeente zegt in gesprek te willen, maar daar komt nog weinig van terecht.

Het nieuwe bestemmingsplan voor 't Ruige Veld lag gisteravond tijdens de raadsvergadering op tafel. Het belangrijkste onderdeel daarvan is het verdwijnen van de 24-uurszorg en daarmee dus de mogelijkheid om op het terrein te wonen. Tachtig woonzorgplekken gaan daardoor verloren. Een groot deel van de raadsleden kan zich in de plannen vinden, Phusis protesteert.

Hekprotest

Met hekken en verbodsborden versperde Phusis gisteren de weg naar 't Ruige Veld, waar wandelaars en andere recreanten normaal gesproken gewoon mochten komen. Als statement, omdat het de zorginstelling naar eigen zeggen maar niet lukt om in gesprek te komen met de gemeente. Phusis wil graag praten over de woningnood voor de groep mensen met een indicatie die op 't Ruige Veld woont.

De actie is de raadsleden en wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) niet ontgaan. Heijerman wil weinig woorden vuilmaken aan het protest. Volgens hem heeft de gemeente aan Phusis aangeboden om in gesprek te gaan, maar heeft de zorginstelling daar nog niet op gereageerd. Hoe dat gesprek eruit komt te zien kan hij nog niet zeggen, maar Heijerman voorspelt dat het ingewikkeld gaat worden om er pratend uit te komend.

Dat heeft volgens Heijerman te maken met het verschil van mening tussen de gemeente en Phusis. "We krijgen van de gemeenteraad de opdracht mee om te kiezen voor scenario één van het bestemmingsplan: geen nachtopvang. De andere partij zal daar niet zo gelukkig mee zijn, dus dat zal altijd enige strijd opleveren", zegt de wethouder.

'Wethouder liegt'

Bestuurder Bart de Bruin van Phusis is verrast door de opmerking van Heijerman dat de gemeente heeft geprobeerd om met de zorginstelling te praten. "We proberen al heel erg lang om met de gemeente in gesprek te gaan, alleen lukt dat steeds niet. Drie keer vroegen we al om mediation, maar we hebben helemaal niets gehoord van Aa en Hunze. De wethouder liegt gewoon", zegt De Bruin.

Als de gemeente nu wel in gesprek wil, staat Phusis daar volgens De Bruin graag voor open. Al stelt hij wel een randvoorwaarde. "We willen niet als vijanden het gesprek aangaan, maar we kunnen niet praten als we in dat gesprek gedirigeerd worden. Het is ontzettend moeilijk om plekken te vinden voor de jongens en meiden die bij ons zijn. Over dat maatschappelijke probleem moeten we het gewoon hebben."

De Bruin is blij dat raadsleden zich bewust zijn van de mogelijke juridische gevolgen van de huidige opstelling van Aa en Hunze. Daarbij wijst hij op eerdere rechtszaken over Altijd Zorg: de vorige zorgverlener op 't Ruige Veld. De gemeente werd tijdens die juridische strijd meerdere keren door de rechter op de vingers getikt.

'Voorkom loopgravenoorlog'

Verschillende raadsleden zien een dergelijk gesprek meer zitten dan een nieuwe gang naar de rechter, al is een aantal wel kritisch over de actie van Phusis. Rikus Harms van CGB vindt dat het hekprotest niet bijdraagt aan het voeren van een gesprek en roept de eigenaren van Phusis op 'dit soort zaken' niet meer te doen. "Ik maak me zorgen over de hardheid. Ga gewoon als volwassenen met elkaar in gesprek", werpt hij zowel richting Phusis als de wethouder.

Raadsleden van GroenLinks, de PvdA en de VVD maken zich zorgen na de actie en roepen op tot gesprek. PvdA-er Santes wil ook niet te veel zeggen over de protestactie, maar waarschuwt het college van burgemeester en wethouders wel voor een loopgravenoorlog met Phusis. Zijn partij vindt 't Ruige Veld geen ideale locatie voor nachtverblijf, maar hoopt wel dat de gemeente en de zorginstelling met elkaar blijven praten.

Nachtopvang blijft voorlopig

De gemeenteraad stemt op 20 januari over het nieuwe bestemmingsplan en bepaalt dus of de 24-uurszorg mag blijven. Voor Phusis verandert er hoe dan ook niets. Door het zogeheten overgangsrecht mag de zorginstelling nachtopvang blijven bieden op 't Ruige Veld. De mensen die nu op het terrein wonen, mogen dat ook in de toekomst blijven doen. Dat verandert pas wanneer Phusis besluit te vertrekken van het terrein.

Lees ook: