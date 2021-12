Wat vind jij: Het geld voor de aanschaf van de nieuwe Rembrandt kan beter naar de cultuursector

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is het schilderij de "ontbrekende schakel" in de Nederlandse kunstcollectie. Toch ging het besluit over de aankoop haar niet in de koude kleren zitten. Ze zei vooral te hebben geworsteld met de timing. "Maar het was nu of nooit", aldus de minister.

Vanuit de Tweede Kamer kwam ook kritiek op de aankoop en vooral de timing. Volgens VVD-Kamerlid Van Strien was de timing "ronduit beroerd". Ook vanuit GroenLinks kwam kritiek. "Straks hebben we wel een schilderij, maar we hebben geen culturele sector meer", zei Kamerlid Lisa Westerveld voor die partij. Volgens Habtamu de Hoop van de PvdA voelt het onrechtvaardig om de portemonnee wel te trekken voor een schilderij uit 1636 en niet een zelfde soort bedrag beschikbaar te stellen voor mensen die het nu moeilijk hebben in de culturele sector.

Wat vind jij?

Volgens minister Van Engelshoven was het 'nu of nooit'. Het schilderij van Rembrandt kwam twee eeuwen geleden voor het laatst in de verkoop en er zouden particulieren zijn geweest die het schilderij ook wilden kopen. Ze vreesde dat Nederland nog eens tweehonderd jaar zou moeten wachten op een kans het schilderij binnen te halen. Wat vind jij? Hadden we het schilderij naar iemand anders moeten laten gaan en het geld in de culturele sector moeten steken? Of is het juist belangrijk om werken als De Vaandeldrager naar Nederland te halen?