Kamer: stop per direct met injectie afvalwater uit Schoonebeek

Een meerderheid in de Tweede Kamer ging gisteren akkoord met een motie om per direct te stoppen met het injecteren van giftig afvalwater uit Schoonebeek in de Twentse bodem. In de motie staat dat de regering zo snel mogelijk met een andere oplossing voor de verwerking van het water moet komen.

CDA-Kamerlid Agnes Mulder uit Assen, initiatiefnemer van de motie, is heel erg blij. In een video zegt ze: "Ik hoop dat de zorgen kunnen worden weggenomen en dat we een nieuwe weg kunnen inslaan met afvalwaterzuivering. Echt heel mooi nieuws dit."

De motie werd ontraden door demissionair minister Blok van Economische Zaken. Hij zegt dat het injecteren niet zomaar kan stoppen omdat de NAM een vergunning heeft. Het is onduidelijk wat hij met de motie gaat doen.

Eerdere motie

In oktober werd een motie over de oliewinning in Schoonebeek van GroenLinks in de Tweede Kamer verworpen. Kamerlid Laura Bromet vroeg in de motie om de oliewinning in Drenthe en daarmee ook de waterinjectie stil te leggen. Voor de motie kwam steun van de BoerBurgerBeweging en Pieter Omtzigt.

