De volste kliko's van Drenthe staan in Coevorden

Drenten hebben vollere containers dan de gemiddelde Nederlander. In onze provincie werd per inwoner gemiddeld 641,5 kilo afval ingezameld. Landelijk ligt dat gemiddelde op 524 kilo huisvuil per inwoner. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Inwoners van Coevorden spannen in onze provincie de kroon met 891 kilo huisvuil per inwoner. Daarmee doen de Coevordenaren ook landelijk mee in de top. Alleen in de Zeeuwse gemeenten Sluis, Veere Reimerswaal, Noord-Beveland en op Schiermonnikoog komen een stuk hoger uit. Dat heeft te maken met het aantal toeristen dat die gemeente bezoekt.

Naast Coevorden komt ook De Wolden hoog uit op de landelijke lijst met 796 kilo per inwoner. In vier Drentse gemeenten wordt minder huisvuil opgehaald dan het landelijk gemiddelde. In Meppel heeft de grijper van de vuilniswagen het minste moeite met de containers. Daar wordt gemiddeld 485 kilo afval per inwoner ingezameld.

Op de kaart hieronder is te zien hoeveel afval gemiddeld werd ingezameld per inwoner in jouw gemeente.