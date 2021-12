Para-wielrenner Rick Veldkamp: 'Ik zag ineens mistig'

Daarbij komt ook nog dat sinds september voorop z'n tandem een nieuwe piloot zit. Want voormalig BMX'er Kevin Elbers (23) uit het Gelderse 's-Heerenberg wijst Veldkamp tegenwoordig letterlijk de weg.

"We zijn eigenlijk gewoon vrienden die samen op de fiets zitten en daarbij het hoogst mogelijke proberen te halen", reageert Elbers.

Paralympics 2024

Hun gezamenlijke missie is het halen van de Paralympics van 2024 in Parijs. De mannen willen daar uitkomen op de kilometer. En dat betekent dat wegrenner Veldkamp zich moet transformeren tot sprinter.

"Op de kilometer halen we soms snelheden tot 80 kilometer per uur. Helaas heb ik al regelmatig boven de prullenbak gehangen", vertelt Veldkamp. "Uit testen bleek dat die sprint er bij mij wel inzat. En toen kwam de uiterst explosieve Kevin ook nog eens over vanuit de BMX."

Explosiever worden

En Elbers was niet bepaald de minste in zijn sport. Op het hoogste amateurniveau werd hij Nederlands, Europees en wereldkampioen. De twee mannen leerden elkaar kennen als klasgenoten.

En terwijl Veldkamp zich nu meer moet gaan richten op pure kracht om explosiever te worden is het juist voor Elbers zaak om z'n duurvermogen voor de kilometer op pijl te krijgen. "Na een paar trainingen op de tandem werd ik meteen gegrepen. Ik vind het leuk om samen met Rick naar iets toe te werken", aldus Elbers. "We kunnen veel van elkaar leren."

'Eén grote waas'

Veldkamp heeft een progressieve oogziekte waardoor hij een kokervisie heeft. Dat betekent dat hij maar heel beperkt zicht heeft. Tot afgelopen zomer durfde hij nog wel alleen buiten te fietsen. Maar dat veranderde van het ene op het andere moment.

"Toen ik 's morgens wakker werd, zag ik ineens mistig. Ik doe altijd meteen m'n lenzen in, dus ik dacht: die lenzen zullen wel vies zijn. Ik heb ze uitgedaan en afgespoeld, maar het bleef nog steeds mistig", herinnert Veldkamp zich.

"Als ik m'n rechteroog dichtdeed, zag ik met links helemaal niks meer: dat was één grote waas. En daar schrok ik best wel van want daar deed ik best veel mee. Maar toen bleek het uiteindelijk 'natuurlijke afbraak' die bij de oogziekte hoort", aldus de 23-jarige renner uit Roden.

'Er gaat vaak iets stuk'

De vorderingen die de mannen samen maken zijn nu nog groot. Maar als je twee grote sterke mannen op een lichte aluminium-tandem zet, leidt dat ook tot problemen. Want ze zijn allebei ruim boven de 1 meter 90 en wegen samen meer dan 190 kilo. Dat betekent dus een grote aanslag op het materiaal.

"Negen van de tien trainingen gaat er iets stuk. Het tandwiel in m'n achterwiel trekt zo het schroefdraad kapot. Dat hebben wel al zes of zeven keer gehad. Daarnaast heb ik het stuur er al eens afgetrokken en trappen we de bladen krom", somt Veldkamp op.

Carbon-frame

Een voordeel is dat Elbers fietsenmaker van beroep is. Hij probeert thuis de onderdelen zoveel mogelijk te versterken. Maar als de mannen in de toekomst écht de internationale concurrentie te lijf willen gaan, zullen ze over moeten stappen op een frame van carbon. Maar dat is een kostbare zaak. "Een nieuwe fiets begint pas bij 15.000 euro en dan heb je alleen nog maar een frame", licht Veldkamp toe.

"De wielerbond is een paar jaar geleden wel een ontwikkelingstraject gestart met een carbon-specialist", vult trainer Jenning Huizenga aan. "Dus er bestaan fietsen en er zijn tekeningen en plannen en Veldkamp en Elbers kunnen een eerste prototype van de bond overnemen. Dat is dezelfde fiets waarmee twee andere koppels goud hebben gehaald", verklaart Huizenga.

Eerste wedstrijd in Zwitserland

Veldkamp en Elbers rijden komend weekend in Zwitserland hun eerste officiële internationale baanwedstrijd. Daarna volgt later deze maand het NK waar ze zich proberen te kwalificeren voor het WK. In tegenstelling tot de strijd tussen de tandems op de weg is er in Nederland vooralsnog weinig concurrentie voor de kilometer op de baan. Maar internationaal is het juist wel een uiterst competitief onderdeel.

