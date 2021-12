OM over dood stel Assen: 'Geen aanwijzingen voor moord door derde'

In het huis aan de Sleutelbloemstraat werden woensdagmiddag twee overleden mensen gevonden. Het gaat om de 36-jarige bewoonster en een 39-jarige man. "Voorlopige bevindingen wijzen in de richting van een relationeel drama tussen de slachtoffers onderling", zegt het OM.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er geen verband tussen de dood van twee mensen in een woning in Assen-Oost en de brandstichting in een woonwagen elders in de stad.

Brandstichting in woonwagen

Woensdagavond werd een man van 40 jaar opgepakt voor brandstichting in zijn woning aan de Wethouder Bergerweg in Assen. Meerdere bronnen meldden daarop aan RTV Drenthe dat er een link is tussen beide zaken. Het OM spreekt dat tegen.

De rechter-commissaris heeft vanmiddag bepaald dat de vermoedelijke brandstichter veertien dagen langer vast blijft zitten.

