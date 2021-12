Man wil schulden afbetalen met geld werkgever: 180 uur werkstraf

De man kon vanaf februari 2019 ruim een jaar zijn gang gaan. Zijn praktijken kwamen aan het licht toen een klant materialen terugbracht en zijn geld niet kreeg. Er stond al een retourboeking in het systeem. Toen de boeken werden gecontroleerd werd de oplichting ontdekt. De man bekende meteen en werd ontslagen.

De oplichter stond bekend als een harde werker en hij zou een betere functie krijgen. Hij zei in de rechtbank dat hij door leningen in financiële problemen was gekomen. Zijn leidinggevende reageerde stomverbaasd. "Hij had naar ons toe moeten komen, dan hadden we een oplossing kunnen zoeken", zei hij.

De man raakte naast zijn baan ook zijn relatie en zijn huis kwijt. Hij betaalt uit eigen beweging het bedrag van 21.000 euro in delen terug. Hij was nooit eerder met justitie in aanraking geweest.