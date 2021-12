Dick Lukkien: 'Ik kreeg het gevoel dat we 13e staan, maar we staan gewoon 3e'

"Ik heb toch maar even naar de stand gekeken", vervolgt Lukkien, "want ik kreeg het idee dat we 13e staan, maar dat klopt niet. We staan nog gewoon 3e."

Een bewogen jaar goed afsluiten

Die derde plek vasthouden is het doel van de laatste wedstrijd van een bewogen jaar, die FC Emmen startte als het lelijke eendje van de eredivisie. Bijna verrichtte de Drentse club nog een Houdini-act, maar uiteindelijk volgde in mei toch nog de pijnlijke degradatie. "Dan zit je er helemaal door, maar toen we een dag later zo enorm werden gesteund door onze supporters kwam de energie razendsnel terug."

Het nieuwe seizoen, in de Keuken Kampioen Divisie, begon moeizaam maar door een prima tussensprint is Emmen opgeklommen naar plek 3 en is het gat naar de eerste van twee promotieplekken 5 punten. Dat is te overzien, al wint Emmen de wedstrijden de laatste weken moeizamer dan die nummers 1 en 2 (FC Volendam en Excelsior).

'Hoop op aanvallende versterking, met snelheid en rendement'

Het creëren van kansen en als logisch gevolg, het maken van goals, blijkt lastig voor de rood-witten. En dus hoopt Lukkien de komende weken zijn selectie te kunnen versterken. "We zoeken rendement in de eindfase en pure snelheid, want eigenlijk hebben we daar alleen Rui Mendes voor. Of dat een brevet van onvermogen is richting onze huidige aanvallers? Nee hoor, helemaal niet. Kijk bijvoorbeeld naar Rui. Die jongen is pas 21 en nog wisselvallig in zijn prestatiecurve. Hij heeft alles in zich, maar niet constant."

'Ik verwacht dat Miguel Araujo blijft'

Aan de andere kant bestaat de mogelijkheid dat er de komende weken (in de transferperiode) spelers vertrekken, al verwacht Lukkien dat niet. "Nee, En dan heb ik het over Miguel Araujo, al kan je als club natuurlijk niets uitsluiten." Kian Slor en Joël van Kaam, beide gehuurd van FC Groningen, zijn twee spelers die tot nu toe nog niet hebben overtuigd. Zij hebben de mogelijkheid om terug te keren naar de eredivisieclub. "Maar dan had ik dat vast wel vernomen", aldus Lukkien.

Maar eerst dus vanavond het jaar afsluiten tegen MVV, de nummer 12 van de Keuken Kampioen Divisie. Met Peter van Ooijen terug in de basis. "Daar ben ik heel blij mee. Hij is voor ons op dit niveau een klasbak. Hij kan tussen de linies spelen, kan een assist geven en kan scoren." En laat dat nu juist het probleem zijn van de laatste weken.