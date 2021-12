Van een besneeuwde skipiste naar Drents waterwingebied

Ze zijn gemaakt om de skipistes in skigebieden te prepareren maar op de Drentse hoogvlakte komen ze ook goed van pas: pistenbully's. Waterbedrijf WMD gebruikt de rupsvoertuigen in het waterwingebied Breevenen om het nattige natuurterrein te maaien.

Breevenen ligt aan de rand van de Hondsrug ten oosten van Gieten, Annen en Eext. Het is het jongste én grootste waterwingebied van onze provincie. Het tweehonderd hectare grote gebied is sinds de jaren negentig eigendom van de WMD. Het terrein is door het nutsbedrijf als natuurgebied ingericht.

Maaien

Het natuurlijke grasland moet gemaaid worden om orchideeën en andere bijzondere planten de kans te geven volgend jaar terug te komen in het gebied. "Maar het is ontzettend nat. Je kunt je voorstellen dat je hier met een normale trekker niet op kunt", licht Peter Bartelds van de WMD de keuze voor de rupsvoertuigen toe. "De skipully heeft een breder draagvlak en minder insporing en zorgt daarom voor minder structuurbederf."

Afvoeren

Het maaien is noodzakelijk voor het behoud van het natuurgebied. "Als we dit niet zouden doen, dan hebben we hier binnen de kortste keren een ruigte van ridderzuring, pitrussen en op den duur ook wilgenstruwelen." Het maaisel wordt verpulverd en afgevoerd. "Dat gaat niet naar een composteerinrichting maar naar boerenland op de zandkoppen. Daar wordt het ondergeploegd. Het voordeel daarvan met name op zandgronden is een betere vochthuishouding en minder ziektes in de gewassen."

