Verdachte schietincident Bilderdijklaan in Hoogeveen moet naar Pieter Baan Centrum

De neef stond met zijn bestelbus op de parkeerplaats en zou terug hebben geschoten. Het Openbaar Ministerie verwijt beiden poging tot doodslag.

Aan de beschieting ging vermoedelijk een familieruzie vooraf. Beide mannen zeggen dat zij het slachtoffer zijn en niet hebben geschoten. In het dak van de bestelbus van de 36-jarige Hoogevener zaten kogelinslagen. De agenten namen bij beiden een wapen in beslag, waarvan één met een geluidsdemper. De raadsman van de 30-jarige verdachte vond dat het OM niet met concrete bewijzen is gekomen dat deze man daadwerkelijk heeft geschoten. Hij vroeg het voorarrest van de man op te heffen.

Gooien van zwaar vuurwerk

De rechter vond dat het onderzoek nog in volle gang is en het te vroeg is om de man nu al op vrije voeten te stellen. Bovendien heeft deze verdachte een strafblad met geweldsfeiten en wordt hij ook verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk in de brievenbus van iemand waarmee hij een conflict had. Een onderzoek door de psychiater en psycholoog heeft niets opgeleverd, omdat hij hier niet aan mee wil werken. De rechtbank wil meer weten over het geestesvermogen van de man en wees het verzoek van het OM toe om de man op te laten nemen in de observatiekliniek.

De 36-jarige stond twee weken geleden tijdens een korte zitting voor de rechtbank. Ook zijn raadsman vroeg een beëindig van het voorarrest. Ook in zijn zaak besliste de rechter dat de man langer vast moet blijven zitten in verband met de ernst van de zaak. Beide mannen blijven tot de volgende zitting vastzitten.

