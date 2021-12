Hoogste sterftecijfer in drie jaar in Drenthe, landelijk lichte daling

Het sterftecijfer is in Drenthe afgelopen week iets gestegen (Rechten: Pixabay)

Van 6 tot en met 12 december overleden in Drenthe 167 mensen. Dat zijn er drie meer dan een week eerder. Hiermee is ook het record van vorige week verbroken, het hoogste aantal sterfgevallen in Drenthe in drie jaar tijd.

Het aantal mensen dat in deze periode overleed in Drenthe is ook fors meer dan vorig jaar. In dezelfde week vorig jaar kwamen er 105 Drenten te overlijden. En in 2019 waren dat er 107. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Doodsoorzaken

Een oorzaak voor het hogere aantal overlijdens geeft het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) niet. De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks van gemeenten ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Die informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring.

Dat het hoge aantal overlijdens door het coronavirus zou komen, lijkt onwaarschijnlijk. Van 6 tot en met 12 december registreerde het RIVM in Drenthe 9 overleden coronapatiënten.

Landelijke cijfers

In heel Nederland zijn er afgelopen week 4114 mensen overleden, en dat zijn er 213 minder dan de week ervoor. Landelijk gezien is er dus sprake van een lichte daling. Wel overleden er meer mensen dan verwacht: ongeveer 1050 meer dan verwacht.

Van 6 tot en met 12 december registreerde het RIVM landelijk 294 overleden coronapatiënten.

