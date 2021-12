Corona in Drenthe: 424 positieve tests, twee sterfgevallen

Het aantal nieuwe positieve coronatests in Drenthe is het afgelopen etmaal flink gestegen. Het RIVM meldt 424 positieve testuitslagen, dat zijn er 97 meer dan gisteren. Over de afgelopen zeven dagen ligt het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen op 346.

De gemeente Emmen heeft het hoogste aantal nieuwe positieve tests (82), gevolgd door Hoogeveen (62) en Assen (61). Uit de nieuwste cijfers van het RIVM blijkt dat er twee mensen uit Drenthe zijn overleden aan de gevolgen van corona. Zij komen uit de gemeenten Assen en Hoogeveen.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 17-12-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2417 (+29) 10 21 Assen 7089 (+61) 81 25 (+1) Borger-Odoorn 2710 (+8) 38 21 Coevorden 4800 (+27) 66 35 Emmen 14826 (+82) 221 90 Hoogeveen 8034 (+62) 92 45 (+1) Meppel 4159 (+18) 39 37 Midden-Drenthe 3636 (+34) 44 32 Noordenveld 3234 (+23) 40 27 Tynaarlo 3011 (+24) 30 26 Westerveld 1930 (+16) 22 23 De Wolden 3395 (+29) 43 28 Onbekend 267 (+11) 0 0

Landelijk gemiddelde daalt

In heel Nederland zijn het afgelopen etmaal 15.433 positieve coronatests geregistreerd. Het landelijk gemiddelde daalde voor de twaalfde dag op rij en ook het aantal sterfgevallen daalt.

In de afgelopen week noteerde het RIVM 106.415 positieve tests. Dat is bijna een kwart lager dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Gemiddeld waren er in de afgelopen week ongeveer 15.200 nieuwe gevallen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 15 november.

Het RIVM kreeg 61 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting waren overleden. In de afgelopen week zijn 368 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld bijna 53 per dag. Dat is het laagste niveau in anderhalve week.