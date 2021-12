Bijna zes jaar cel voor afpersingszaak No Surrender

In beslag genomen motoren van motorclub No Surrender (Rechten: ANP / Bas Czerwinksi)

Vijf mannen en een uit Eelde afkomstige vrouw zijn voor het afpersen, ontvoeren en mishandelen van twee clubleden van de, inmiddels verboden, motorclub No Surender veroordeeld tot celstraffen tot 68 maanden. Dit is bijna zes jaar zitten en gelijk aan de straffen die eerder door de rechtbank in Groningen zijn opgelegd.

Alleen de straf van de enige vrouw in dit groepje viel in hoger beroep anders uit. De rechtbank legde de 33-jarige vrouw uit Eelde destijds vier jaar cel op. Nu kreeg zij een gevangenisstraf van 37 maanden opgelegd, waarvan 24 maanden voorwaardelijk.

Twee mannen werden door de rechtbank in Groningen vanwege vormfouten vrijgesproken. Maar die fouten waren volgens het hof niet van dusdanige aard dat de mannen dan ook maar vrijuit moesten gaan.

Afbranden en knippen

Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep tot acht jaar cel. De hogere rechters waren het eens dat dit een zeer schokkend gebeuren is geweest. Een gevangenisstraf tot 72 maanden had hier best opgelegd kunnen worden, ware het niet dat er sprake is van tijdsverloop.

Een van de slachtoffers werd in november 2016 in de woning van de vrouw mishandeld. Er werd gedreigd met het afknippen van vingers en het afbranden van tatoeages. De man werd in een bestelbusje meegenomen en half ontkleed in de bossen bij Glimmen gedropt. Hij belde bij een woning aan voor hulp.

Alle veroordeelden mogen de komende vijf jaar geen contact opnemen met de slachtoffers en een schadevergoeding van 15.000 euro betalen.

