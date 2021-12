Kroongetuige in Zwembadmoord moet zich melden in rechtszaal

Drie van de vier die verdacht worden van het uitlokken van de moord op Jan Elzinga in 2012 blijven tot de volgende zitting vastzitten. Dat heeft de rechter vandaag besloten tijdens een regiezitting. Ook is besloten dat er nog enkele getuigen worden gehoord, waaronder de kroongetuige.

Ondanks het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) en zijn advocaat om dat op een andere locatie te doen, moet de kroongetuige gewoon in de rechtbank verschijnen. De advocaten van de vier verdachten protesteerden tegen het voornemen van het OM om de man via een videoverbinding te ondervragen. Zij vinden het belangrijk dat ze hem zelf kunnen zien en bevragen. De rechter ging daarin mee. Ook mag deze getuige zichzelf niet vermommen. Wel is de rechtbank bereid om mee te denken over eventuele veiligheidsmaatregelen.

De moord op Jan Elzinga

De 40-jarige Jan Elzinga werd negen jaar geleden bij de ingang van het zwembad in Marum in zijn borst geschoten. Hij overleed ter plekke aan de verwondingen. De schutter, Pascal E. uit Zwolle, werd kort daarop aangehouden. Hij schoot in opdracht van Willem P. uit Kampen. De schutter kreeg een celstraf van vijftien jaar opgelegd en P. zit een gevangenisstraf van twintig jaar uit. De Zwollenaar verklaarde van meet af aan dat Monique H. uit Hollandscheveld, de vriendin van Elzinga en haar broer Marcel H. uit Nieuw-Roden achter de moord zaten, maar echt bewijs hiervoor ontbrak.

Willem P. is in 2017 en 2019 met justitie gaan praten en kwam met nieuwe aanwijzingen en bewijsmateriaal. Hij is door het OM aangemerkt als kroongetuige. Hij wees de schoonfamilie van Elzinga aan als de werkelijke opdrachtgever, onder wie de toenmalige vriendin Monique H. Zij zou stelselmatig door Elzinga zijn mishandeld en daar moest een einde aan komen. Voor de huurmoord zou door de schoonfamilie 30.000 euro neergeteld zijn.

De 42-jarige Monique H. uit Hollandscheveld, haar broer Marcel (39) uit Nieuw-Roden en hun moeder Cobie van der L. (59) uit Roden werden begin juli van dit jaar aangehouden. Ook de 56-jarige Johan L. uit Kampen werd vastgezet, omdat hij voor de familie zou hebben bemiddeld en voor het wapen zou hebben gezorgd. De vier ontkennen iets met de moord van doen te hebben gehad.

Voorarrest verlengd

De vier advocaten dienden vandaag allemaal een verzoek om het voorarrest op te heffen. Alleen Kampenaar Johan L. mag de zitting thuis afwachten. Volgens de rechtbank is de zogenaamde 12-jaarsgrond minder sterk aanwezig. De 12-jaarsgrond gaat over de verdenking van een feit waarop een gevangenisstraf van twaalf jaar of meer op staat én de rechtsorde daardoor ernstig is geschokt. Uit de verklaringen van L. blijkt dat hij mogelijk een kleinere rol heeft gespeeld bij de moord op Elzinga.

Monique H., haar broer Marcel H. en moeder Coby van der L blijven in voorarrest. Bij hen is volgens de rechtbank die 12-jaarsgrond nog wel aanwezig. Zij blijven in ieder geval vastzitten tot de volgende zitting, die is op 17 februari. Dan wordt ook kroongetuige Willem P. gehoord.

