Oud-speler van FC Emmen Dallinga staat in Rotterdam op springplank

Tussen 2012 en 2018 speelde Dallinga voor FC Emmen. Na een periode bij FC Groningen is de aanvaller in Rotterdam bij Excelsior terechtgekomen en daar heeft Dallinga het op zijn heupen. Het zorgt voor een mediahype rond de Noordeling.

"Redelijk ver van m'n familie af. Dat is even schakelen, omdat je niet zo naar huis kunt gaan. Bewust gekozen, want ik wil mezelf als speler en ook mens blijven uitdagen", legt Dallinga zijn keuze voor Excelsior uit. Hij speelde in het seizoen 2017/2018 acht wedstrijden voor het eerste van FC Emmen waarin Dallinga één keer scoorde.

Duizelingwekkende cijfers

24 goals uit negentien duels. Dat zijn de duizelingwekkende cijfers van Dallinga in het zwart-rood van de Rotterdammers. "Dat had niemand vooraf kunnen verzinnen", is de reactie van de hoofdcoach van Excelsior Marinus Dijkhuizen.

Voor Dallinga bij Excelsior tekende sprak hij ook even met Dick Lukkien. De spits in vorm koos uiteindelijk voor de frisse kans bij Excelsior. "In het voetbal ben je soms helemaal niets en soms top. Dat hoort bij de wereld. Nu komen er andere dingen op mijn pad dan wanneer je niet goed speelt. Daar blijven we heel nuchter in. Ik heb dezelfde dromen als toen ik voor FC Emmen speelde."

Volleyballende vriendin

De winterstop komt eraan, bij iedere club is een scorende spits welkom, beetje meer verdienen, wat zegt mediahype Thijs Dallinga dan? "De intentie is om bij Excelsior te blijven", legt hij uit. Verder wil Dallinga er niet veel over kwijt. Als hij het seizoen bij kampioenskandidaat Excelsior afmaakt kan zijn vriendin Liz Otten uit Emmen bij eredivisievolleybalclub VCN uit Capelle aan den IJssel blijven.

Vergaande interesse uit de eredivisie is er voor Dallinga. Het slotwoord is voor Dijkhuizen die de Noordeling maar wat graag behoudt. "Ik ken de wereld", besluit de trainer van de Rotterdammers. "Ik hoop dat hij ergens tekent en het seizoen bij ons afmaakt. Dat zorgt voor rust."