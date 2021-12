Basisschoolkinderen vieren al kerst op school: 'Jammer dat het weer niet in de kerk kan'

Het vieren van kerst is erg belangrijk voor het Kindcentrum in Beilen. Dat heeft te maken met hun achtergrond. "We zijn een Christelijke school dus we vinden het fijn om daar met de kinderen bij stil te staan, om de boodschap toch mee te geven", vertelt Herma Bos, kleuterjuf op het Kindcentrum. "We hebben ook veel niet-kerkelijke kinderen op school. En zo geef je ze toch een stukje beleving mee van de geboorte van Jezus."

Kerstboodschappen zingen

Normaal vieren ze op deze school kerst in de kerk, met alle kinderen en hun ouders en opa's en oma's. Maar door corona is dat, net als vorig jaar, niet mogelijk. Het kerst-organisastiecomité van de school heeft de afgelopen weken hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de hele school toch nog even samen kerst kan vieren. "We hebben een PowerPoint gemaakt zodat we dat in alle klassen tegelijk kunnen afspelen", ligt Bos toe. In die PowerPoint zingen de kinderen elkaar kerstboodschappen toe. "Zo hebben we toch een beetje het gevoel dat we samen zijn."

De kinderen uit groep 1/2 studeerden de afgelopen dagen ook nog een toneelstuk in. Heel knap spelen ze het verhaal van Jozef en Maria en de geboorte van Jezus na. Ook in groep 5 staan de kinderen stil bij kerst, door liedjes te zingen en door Bijbelverzen voor te dragen. Wat ze van de alternatieve viering vinden? "Leuk, maar ook wel jammer dat we het niet in de kerk kunnen vieren", zegt Quinty. "Dat vond ik wel leuker."