Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Op meerdere plaatsen in Drenthe is een drive-through langs boerderijen (Rechten: RTV Drenthe / Janet Oortwijn)

Dit weekend in Drenthe staat in het teken van routes. Een autopuzzelroute, meerdere lichtjesroutes, een wandeling door het bos en de vaste route op de schaatsbaan. Het is allemaal mogelijk.

Door Hoogeveen rijden

Met de auto kan zaterdag door Hoogeveen een puzzeltocht worden gereden. Starten kan tussen 17.30 en 20.00 uur bij de Ontmoetingskerk in Fluitenberg. De opbrengst van deze autopuzzeltocht is voor een project van World Servants Hoogeveen in Zambia. Daar bouwt de organisatie een kliniek en een artsenwoning.

Door de koeienstal rijden

Rondrijden kan sowieso in Drenthe dit weekend. Op meerdere plekken zijn lichtjesrondes en drive-throughs. Zo is zondag een kerst drive-through langs boerenbedrijven in Zuidwest-Drenthe. Dan kan er van 12.00 tot 17.00 uur door de stal, schuur of over het erf gereden worden van acht boeren in Broekhuizen, Darp, Dwingeloo, Kolderveen, Kolderveense Bovenboer, Nijeveen, Ruinerwold en Zuidwolde.

Door verlicht Drenthe rijden

Niet alleen in Zuidwest-Drenthe kan er langs boerenbedrijven gereden worden. Op meerdere plekken in Drenthe is dit mogelijk. In Noord- en Midden-Drenthe zijn diverse verlichte boerderijenroutes.

Bijvoorbeeld in en om Rolde. Daar is een autoroute uitgestippeld langs verlichte boerderijen, woningen en bedrijven. De route voert langs Amen, Grolloo, Vredenheim, Marwijksoord, Nooitgedacht, Rolde, Eldersloo en Ekehaar. Deelnemers rijden onder meer langs een levende kerststal en ook hier gaat de route over verschillende boerenerven. Ook is de lichtjesroute voorzien van een audiotour. De route is te rijden op vrijdag en zaterdag van 16.00 tot 21.00 uur.

In de gemeente Noordenveld is er ook een verlichte boerderijenroute, inclusief audiobingo. Deze is te rijden op vrijdag en zaterdag van 17.00 tot 21.00 uur. De route gaat onder meer langs Norg, Langelo en Roden. Een verlichte route, inclusief audiotour en autobingo, is er ook langs boerderijen in Zwiggelte, Westerbork, Witteveen, Orvelte en Elp. Deze is alleen vrijdag te rijden tot 21.00 uur.

Door Assen schaatsen

Minder geschikt voor auto's, is de schaatsbaan in Assen. In de binnenstad is daar op zaterdag en zondag het tweedaags winterweekend. Op de ijsbaan op het Koopmansplein kan gratis geschaatst worden en er is allerlei wintervermaak in de stad. Er zijn winterspelletjes zoals sneeuwbal vangen of kerstbal werpen. Er lopen kerstelfjes rond die cadeaus uitdelen.

Assen is niet de enige plaats waar een koopzondag is. In Coevorden zou dit weekend het Dickens Festijn zijn, maar dat is afgelast van de coronamaatregelen. Wel gaat de koopzondag door, en net als op meerdere plekken in Drenthe is die koopzondag natuurlijk helemaal in het thema van kerst. Zo is er ook koopzondag in Emmen, Meppel en Hoogeveen.

Door het Valtherbos wandelen

Het is niet alleen maar schaatsen en autorijden, wat dit weekend mogelijk is in Drenthe. In het Valtherbos is mogelijk om zondag een winterwandeling te maken, onder begeleiding van een gids met Staatsbosbeheer. Hij leidt de wandelaars onder meer langs een hunebed, grafheuvels en het voormalige onderduikershol. Tijdens de wandeling vertelt hij van alles over de geschiedenis van het Valtherbos en over de bomen en dieren in het bos. Vooraf aanmelden is hiervoor noodzakelijk, via www.staatsbosbeheer.nl/hondsrug.

Door de schoenenzaak

In Exloo is het deze zondag mannendag. Bier, droge worst en een sigarendraaier. Dan vindt bij schoenenzaak Schutrups in Exloo de lancering plaats van een nieuw merk. Daarom houdt de winkel van 11.00 tot 17.00 uur een mannendag. Johan Derksen is aanwezig als speciale gast.