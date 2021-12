Primeur Emmer fabriek: polyester recyclen uit afvalkleding en tapijtafval

Meer dan 91 procent van het polyester afval wordt niet gerecycled en dat is een wereldwijd probleem. CuRe Technology in Emmen is in 2018 samen met een aantal partners een proef begonnen voor de chemische recycling van dit afval. Inmiddels is CuRe prima in staat om dit polyester te reinigen en te verwerken tot een goede grondstof die wordt gebruikt voor de productie van PET-flessen.

Maar flessen en verpakkingen zijn slechts een klein deel van de totale hoeveelheid polyester afval. Dus gaat CuRe iets proberen wat nog niemand op de wereld goed is gelukt: het recyclen van zwaar vervuild en sterk gekleurd polyester zoals dat in kleding of tapijt zit.

Leren en uitvinden hoe het moet

"Het moeilijke van textiel en tapijt recyclen is dat deze producten niet alleen zwaar zijn vervuild met andere stoffen dan polyester. Ze zijn ook zeer sterk gekleurd", zegt CuRe-directeur Marco Brons. "In tapijt zitten bijvoorbeeld ruggen en lijm en dat is geen polyester. Datzelfde geldt ook voor kleding die deels uit katoen bestaat. En wat denk je van ritsen en knopen?"

CuRe gaat de komende tijd uitvissen welke stoffen in het recycle-proces eruit gehaald kunnen worden en welke er vooraf al uit moeten. "Als we een bepaalde vervuiling in het proces eruit willen halen en dat lukt niet, moeten we een klein stukje bij de proeffabriek aanbouwen zodat dat wel kan." CuRe gaat dit samen doen met NHL Stenden, de RUG en Holland Colors.

Brons legt het ingewikkelde proefproces simpel uit: "De kleding of het tapijt gaat versnipperd de machine in. In het begin hakken we het materiaal helemaal uit elkaar tot op monoculair niveau en halen we de kleur eruit. Door de hitte ontstaat een massa die aan het eind van de proeffabriek weer opnieuw tot polyester wordt samengevoegd. Zeg maar dat de moleculen dan allemaal weer in de goede volgorde staan. Dan maken we er weer korrels van en is de nieuwe polyester grondstof weer klaar. Dan heb je nieuw polyester zonder dat je aardolie hebt moeten gebruiken."

Een blik op het proces in de Emmer fabriek (verhaal gaat verder onder de video):

Net zo sterk en net zo schoon

Het gerecyclede polyester is net zo sterk en schoon als het oude bronmateriaal. Dus kun je er niet alleen opnieuw kleding of tapijt van maken, maar ook verpakkingsbakjes en flessen. De kunst is volgens Brons om producenten te helpen om hun producten zo te maken dat ze makkelijker te recyclen zijn. "Samen met tapijtontwikkelaar Niaga hebben we een tapijt weten te ontwikkelen dat alleen nog maar uit polyester bestaat. Met matrassen producent Auping werken we ook samen."

"En met een grote sportschoenenproducent hebben we een samenwerking die twee kanten op gaat", vertelt Brons. "Zij leveren ons oude modellen sportschoenen waarvan we gaan proberen de polyester delen en het rubber te recyclen en daaruit leveren wij aan hen weer info om toekomstige schoenen met meer polyester te kunnen maken."

Subsidie

CuRe Technology uit Emmen krijgt voor de textiel- en tapijt-recycleproef een subsidie van 363.948 euro van de provincie Drenthe. Gedeputeerde Henk Brink: "CuRe is een van de innovatieve koplopers in Drenthe en ze leveren een belangrijke bijdrage in de circulaire maakindustrie in onze provincie. Met deze subsidie ondersteunen we de volgende stap naar het volledig recyclen van polyester afval en dragen we bij aan de transitie naar een circulaire maatschappij waarin grondstoffen eindeloos worden hergebruikt."

Lees ook: