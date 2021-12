Ideeënmachine stichting Lucky Joe draait 'op volle toeren'

In de huidige situatie houdt het met een aantal maanden op voor de liefhebbers en promotors van het vaderlandse levenslied. "Als dat gebeurt, dan vallen we met ons gezin in een zwart gat", stelt Joseph.

Zo ver is het nog niet. Met Koffietijd op de beeldbuis wordt de Drentse koffie ingeschonken aan de Rozenlaan in Nieuw-Buinen. Op de bank: Dina en zoon Arjan. Aan de dinertafel: gezinshoofd Joseph. Het zijn de drijvende krachten achter stichting Lucky Joe.

Een gesprek van anderhalf uur volgt. Een spraakwaterval waarin alle drie een duit in het zakje doen. Joseph vertelt vol passie over het begin: de jaren tachtig.

Politie tegen piraten

Een tijd waarin hij als etherpiraat 'Lucky Joe' de wijde omgeving mee laat genieten van piratenmuziek. Zijn grote liefde, naast Dina dan. Regelmatig staat de politie op de stoep in de Rozenlaan. In totaal moet hij twee keer zijn zender inleveren, maar: "Meestal vroegen de agenten bij het verlaten van het pand nog gauw een plaatje aan."

Het is de tijd waarin politie nog tegen piraten voetbalt. 'Dienders en piraten gaan gelijk op', kopt een lokale krant als een onderling potje voetballen in een gelijkspel is geëindigd.

Fandag van De Arizona's

Van de stichting is dan nog geen sprake. Dat volgt pas na de eeuwwisseling als Dina namens een lokale band genaamd 'De Arizona's' een fandag organiseert. Het resulteert in een bezoek van Frans Bauer en de ontbranding van Dina's liefde voor het organiseren van evenementen.

Het Artiesten Festival wordt niet veel later het volgende kindje van Dina en Joseph, nadat lokale omroep 'LOK' aanklopt bij Lucky Joe met de vraag of ze ook televisie kunnen maken. Zonder ooit een camera vast te hebben gehouden, gaan ze de uitdaging aan. Zoon Arjan ontfermt zich erover en even later zijn de opnames van het eerste Artiesten Festival.

René Karst: 'Uitstervend ras' Eén van de bekendste Drentse zangers, René Karst, heeft ook regelmatig op het Artiesten Festival van Lucky Joe gestaan. "Ik ken Joseph en Dina al een jaar of tien en ik ken niet veel mensen die zoveel energie stoppen in een stichting. Ook Franky Stardust (de presentator van het Artiesten Festival, red.) verdient een pluim naar mijn mening. Het presenteren doet hij altijd met erg veel positieve energie", vertelt de zanger. Karst erkent en begrijpt de lastige situatie van Lucky Joe: "Deze mensen zijn lid van een uitstervend ras. Het wordt met alle internetstations tegenwoordig immers steeds moeilijker voor dit soort relatief kleine partijen. Als corona dan ook nog toeslaat." Karst spreekt tot slot de hoop uit dat ze in Nieuw-Buinen vooral doorgaan met wat ze doen. Hij ziet namelijk ook dat artiesten graag terugkomen bij Joseph en Dina. Zo ook kompaan van Karst, Stef Ekkel. "Ik weet dat hij Lucky Joe een warm hart toedraagt. Als ik er enigszins naartoe kan, ga ik er ook zeker weer langs."

Inmiddels 139 afleveringen verder kijkt de familie Plat trots terug. Het Drentse trio weet namen als Jacques Herb, Ronnie Tober en Dennie Christian naar Nieuw-Buinen te halen en slaat gedurende de jaren een professionaliseringsslag. "Als je de eerste aflevering vergelijkt met de laatste is dat een wereld van verschil. Daarin hebben we een aardige slag geslagen", vertelt Arjan.

Of er nog 139 afleveringen komen van het Artiesten Festival is de vraag. "We hadden net geïnvesteerd in nieuwe 4K-camera's, toen de nieuwe lockdown aangekondigd werd", zegt Arjan. "Hopelijk duurt dit niet te lang, maar een aantal maandjes zingen we het nog wel uit."

Geheim

Het geheim zit hem in de dichte portemonnee. "Zo werken wij. Artiesten komen kosteloos. Uit liefhebberij dus. Wij zorgen voor de rest, maar geld krijgen ze niet om bij ons op te treden. Landelijke promotie en echt contact met de fans, dat is wat we bieden en dat wordt erg gewaardeerd", verklaart Joseph.

Hoe de familie Plat het volhoudt? "Door de warmte van ons team en de fans. We zijn een hechte groep van vijftien mensen die weten wat ze aan elkaar hebben. Mensen volgen onze festivals door het hele land. Daar blijven we het met alle liefde voor doen." Bovendien ratelt de ideeënmachine nog altijd 'op volle toeren' door: "We hebben nog zoveel in ons hoofd."