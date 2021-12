De Staat van Drenthe: een jaar van omschakelen, omdenken en naoberschap

In de talkshow De Staat van Drenthe kijken we terug op het jaar 2021 en blikken alvast vooruit naar 2022.

Hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer (Rechten: RTV Drenthe)

'Vaccinatieplicht'

Niet meer naar je werk kunnen omdat je geen vaccinatie hebt gehad, of misschien wel ontslagen worden. Hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer verwacht aankomend jaar een vaccinatieplicht. En dan zou het zo maar kunnen zijn dat je niet aan het werkt kunt als je geen prik hebt gehad.

"Sterker nog, ik denk dat je een boete krijgt als je het niet doet. Dat je zelfs ontslagen wordt. Dat je geen inkomsten meer hebt." Dat vertelt Jan Brouwer, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In De Staat van Drenthe vertelt Brouwer welke coronamaatregelen hij volgend jaar verwacht. En legt hij uit wat er wettelijk mogelijk is.

Verpleegkundige Miranda Savenije (Rechten: RTV Drenthe)

Coronazorg naast de reguliere zorg

"Toen we het bericht kregen dat wij weer af gingen schalen dacht ik: 'daar gaan we weer.' En direct daarna dacht ik: dan ben ik ook weer van de partij. Dan sta ik er weer." Miranda Savenije is verkoever-verpleegkundige in het Treant-ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen.

Naast de verkoever-afdeling staat ze ook weer op de corona-afdeling in Emmen. ''Ik werk daar wel minder dan vorige keer, toen zat ik er acht maanden. Nu mag het wel iets minder. Daar proberen ze ook rekening mee te houden. Dat we meer afwisseling hebben in onze werkzaamheden."

Miranda Savenije vertelt over het zorghart van haar en haar collega's. Over de situaties die ze soms tegenkomt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Maar ook kijkt ze naar de toekomst waarin coronazorg een plek moet krijgen naast de reguliere zorg.

Antje Dijkstra, horeca-ondernemer in Assen (Rechten: RTV Drenthe)

In moeilijke tijden is het soms lastig te zien, maar er waren heel veel mooie initiatieven in onze provincie. Antje Dijkstra is een van de Drenten die een plan bedacht om ouderen die eenzaam zijn, minder eenzaam te maken. Ze bedacht het: 'Master Service Plan'. "Want niemand mag eenzaam zijn," vertelt Dijkstra.

Het Master Service Plan koppelt organisaties, instellingen en bedrijven aan elkaar zodat ze meer activiteiten voor ouderen mogelijk kunnen maken, zodat ouderen ze het huis uitkomen. Maar Antje bezorgt ook maaltijden. "We komen niet alleen aan de deur. Maar komen ook bij een aantal mensen binnen, we dekken de tafel en zorgen dat ze aan tafel zitten," vertelt Dijkstra.

Zo is er meteen sociale controle en ziet Dijkstra of het goed of slecht met iemand gaat. Wat haar ervaringen zijn deelt ze tijdens de uitzending.

Leon Moorman (Rechten: RTV Drenthe)

Zanger Leon Moorman

Afgelopen jaar hebben theaters en poppodia hun deuren moeten sluiten, kunnen openen en weer moeten sluiten, en moeten controleren op het coronatoegangsbewijs. Artiesten hebben het moeilijk. Optredens werden verplaatst of geannuleerd. Zanger Leon Moorman vertelt over zijn jaar, waarin de negativiteit rond corona hem ook inspiratie heeft gegeven.