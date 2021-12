Liveblog: MVV - FC Emmen, Assehnoun zet Emmen op voorsprong!

Eerder dit seizoen werden de Limburgers met 7-1 en de staart tussen de benen terug naar Maastricht gestuurd. Het was de ommekeer voor FC Emmen, dat tot dan toe een schamele vier punten uit vijf wedstrijden had vergaard.

Eenzelfde ommekeer is momenteel ook gewenst. De Drentse doelpuntenmachine hapert en de resultaten zijn ronduit wisselvallig te noemen. Het ultieme dieptepunt bereikte de eerstedivisionist afgelopen dinsdag toen het in de KNVB Beker uitgeschakeld werd door de amateurs van Excelsior Maassluis.

Lukkien vastberaden

De eindverantwoordelijke, die hand in eigen boezem stak na de bekerblamage, heeft een aantal keren de ranglijst erbij gepakt na de reacties op het verlies tegen de amateurs.

"Ik heb het gecheckt en we staan nog steeds derde", zegt Lukkien al erkent hij ook de wisselvalligheid van zijn ploeg. Vooruitblikkend op de wedstrijd tegen MVV stelt de trainer: "Tot dertig meter voor het doel van de tegenstander ziet het er goed uit bij ons. Het is nu zaak dat we dat doortrekken tot in het strafschopgebied."

'Zoeken naar geluk'

"We zijn nogal aan het breien. Misschien moeten we meer zoeken naar geluk", concludeert Peter van Ooijen in Rood Wit TV. De creatieveling werd de afgelopen weken naarstig gemist in de formatie van Lukkien. Hij staat vanavond voor het eerst sinds Jong PSV (19 november jl.) weer in de basis na een hamstringblessure en een griep.

"We zoeken naar creativiteit, maar het heeft ook te maken met vertrouwen en wellicht moeten we nog duidelijker maken wat er van iemand wordt verwacht", vult aanvoerder Jeroen Veldmate aan.

Wordt dat geluk vanavond gevonden in Limburg?