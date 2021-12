Drukste tijd van het jaar bij de post: 'Door corona meer kerstkaartjes'

Het is namelijk de drukste tijd van het jaar bij PostNL. Werknemers in het postsorteercentrum in Assen werken extra uren en er worden uitzendkrachten ingehuurd. Alles om ervoor te zorgen dat de kerstkaarten op tijd in de bus liggen.

"Het is bijna dubbel zo druk als normaal en het is extra vroeg druk", zegt Reno Papa, manager bij het postsorteercentrum in Assen. "Ik denk dat het met corona te maken heeft. Dat mensen niet bij elkaar kunnen komen en dan een kaartje gaan sturen om het toch leuk te maken."

Vaker echte kaart

Jarenlang leek het erop dat kaartjes en brieven sturen op z'n retour was. Steeds meer berichten zouden online worden gestuurd, via bijvoorbeeld e-mail, Facebook of Whatsapp. Maar tijdens corona kiezen mensen toch steeds vaker weer voor een echte wenskaart.

Papa: "Tegenwoordig kun je ook digitaal een kaart maken en die wordt fysiek gestuurd. Je ziet toch dat de jeugd elkaar ook kaartjes gaat sturen."

Voor het donker thuis

Pas als de postzakken met de gesorteerde brieven en kaarten uit het sorteercentrum komen, kunnen de postbezorgers aan de slag. Tijdens deze drukke decemberdagen is dat soms wat later dan normaal, waardoor de bezorgers ook later kunnen beginnen met hun rondes.

Mirjam Oosting is postbezorger in Zuidlaren. Zij merkt ook dat het druk is. "Er zijn veel extra kerstkaarten. Als de post wat later komt, moet ik er tegen werken om voor het donker klaar te zijn."

'Warme groetjes'

Per dag bezorgen zo'n 19.000 bezorgers van PostNL gemiddeld ruim 8 miljoen brieven. De verwachting is dat dit aantal rond de feestdagen oploopt tot zo'n 12 miljoen per dag. Toch vindt Oosting het werk tijdens kerst net wat leuker dan anders.

Oosting: "Je brengt warme groetjes aan mensen en dat vinden ze fijn. Van sommige mensen krijg ik wel eens iets extra's, zoals een doosje chocolaatjes. Het geeft voldoening dat je weet dat het gewaardeerd wordt."

Bekijk een reportage over de drukte bij het postsorteercentrum en postbezorgers: