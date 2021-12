Analyse: voor het eerst kalf in Drenthe doodgebeten door wolf

Het kalfje dat op 8 november is doodgebeten in Geeuwenbrug, is ten prooi gevallen aan een wolf. Dat meldt Bij12, de organisatie die verantwoordelijk is voor onderzoek en afhandeling van wolvenschade.

Het is de eerste keer, voor zover bekend, dat een kalf in Drenthe is doodgebeten door een wolf. Er werden eerder wel meldingen gedaan van doodgebeten kalfjes in onze provincie, maar uiteindelijk bleek telkens een ander dier achter de aanvallen te zitten. Zo stelde Bij12 vorig jaar na onderzoek vast dat een vos verantwoordelijk was voor het doodbijten van kalfjes in Kerkenveld en Langelo.

Dode schapen in Wapse

Een dag voor de aanval op het kalfje in Geeuwenbrug, werden in Wapse drie schapen doodgebeten. Bij12 heeft vastgesteld dat ook daar een wolf achter zat. Voor beide gevallen had de provincie Drenthe opdracht gegeven voor een spoedanalyse.

