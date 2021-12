FC Emmen sluit jaar af met magere zege in Maastricht

De zege was verdiend, al had de score veel hoger kunnen en moeten uitvallen. Met name in de eerste helft liet Emmen, met de teruggekeerde Peter van Ooijen in de basis, veel kansen liggen.

In de stand blijft FC Emmen 3e, nu met 39 punten uit 20 wedstrijden. Koploper blijft FC Volendam, dat bij Almere City met 2-3 won. De oranjehemden hebben 6 punten meer dan Emmen. Op plek 2 staat Excelsior met 41 punten, maar de Rotterdammers hebben nog een duel te goed (morgen speelt Excelsior tegen FC Dordrecht).

Hilterman

FC Emmen kreeg dus kansen voldoende om in Maastricht het duel snel te beslissen, maar vooral Jeredy Hilterman kreeg de bal niet in het net. Alhoewel, zijn vierde kans (de moeilijkste) vlak voor rust, maakte hij wel. Alleen die goal werd terecht afgekeurd omdat Rui Mendes de doelman hinderlijk blokkeerde. Maar niet alleen Hilterman kreeg grote kansen. Ook Lorenzo Burnet en Rui Mendes hadden de trekker moeten overhalen.

Ook na rust was Hilterman succesvol, maar wederom werd zijn goal afgekeurd. Nu vanwege buitenspel na de inzet uit een corner van Jeroen Veldmate. Daarna kwam hét moment van Assehnoun. Hij deed het helemaal zelf in de 60e minuut: 0-1. Het betekende zijn 5e treffer van het seizoen in competitieverband.

Heldendaad

Daarna werd het minder en konden ook de wissels niet zorgen voor meer rust, laat staan de bevrijdende 0-2. Sterker nog, doelman Michael Brouwer moest op de inzet van invaller Mitchy Ntelo nog een heldendaad verrichten.