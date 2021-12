Dick Lukkien: 'Lekker in de slipstream meegaan, het is nog geen mei'

"We spelen een fantastisch eerste uur, maar scoren veel te weinig. Jeredy Hilterman had vanavond bijvoorbeeld gewoon een hattrick kunnen maken en Rui Mendes had ook twee keer de trekker moeten overhalen. Tel daarbij op de grote kansen van Lorenzo Burnet en Jasin-Amin Assehnoun, voor rust, en het had toch echt 0-5 moeten staan", aldus Lukkien.

'Michael is steeds beter gaan keepen'

"In de slotminuten hebben we Michael Brouwer nog een keer keihard nodig", vervolgt de oefenmeester. "Dat is mooi voor Michael en dat zegt ook veel over zijn ontwikkeling, want hij is steeds beter gaan keepen, maar is natuurlijk ook belachelijk. Dat we in de 88e minuut nog een kans op 1-1 weggeven moeten we onszelf kwalijk nemen."

'We spelen niet voor chocolaatjes'

Maar gelukkig voor Emmen en voor Lukkien bleef Jasin-Amin Assehnoun als enige op het scoreformulier. Toch kreeg ook de Fin nog een reprimande van de trainer. "In de vierde minuut van de blessuretijd schiet hij vanaf de middellijn een vrije bal op de goal. Dat kan natuurlijk niet. We spelen niet voor chocolaatjes en door die poging van hem krijgt MVV nog een allerlaatste aanval."

Bloemen aan de finish

Maar al met al kruipt de Veendammer oefenmeester met een tevreden gevoel onder de kerstboom de komende week. "Als je ziet waar we vandaan komen dit seizoen, met een compleet nieuw elftal, dan kan ik wel leven met de huidige 3e plaats. Ik heb al vaker gezegd dat de bloemen pas aan de finish liggen. Laat ons voorlopig maar lekker in de slipstream van de bovenste twee ploegen, het is nog geen mei."