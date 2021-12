ACV-trainer Fred de Boer naar vv Winsum

Fred de Boer, die aan het einde van dit seizoen na zes jaar afscheid neemt van ACV, gaat na de zomer aan de slag bij zaterdageersteklasser vv Winsum. Winsum is een fusievereniging (van Viboa en Hunsingo), opgericht in 2016.

De Boer, die in het verleden onder andere Drachtster Boys, ONS Sneek, Leeuwarder Zwaluwen, SC Heerenveen Vrouwen en Be Quick 1887 onder zijn hoede had, heeft een contract voor een jaar getekend met een optie op nog een seizoen bij de huidige nummer 8 van de 1e klasse E in het zaterdagvoetbal.

"Vanaf het eerste telefoongesprek, wat ik enige weken geleden heb gehad met Bestuurslid Voetbalzaken Jan Jaap Zijlstra, ben ik nog enthousiaster geworden over de club vv Winsum. Vervolgens zijn er goede gesprekken geweest met onder andere leden vanuit het Technisch Hart, spelers en met teammanager Jannes de Boer. Na het eerste gesprek ben ik met een zeer goed gevoel teruggereden naar huis en bij thuiskomst heb ik ook tegen mijn vrouw gezegd dat ik echt een heel goed gevoel heb om bij vv Winsum aan de slag te willen gaan. De huidige selectie, die ik zie als een hecht team, bestaat uit een gedeelte ervaren jongens aangevuld met jonge talentvolle spelers. Er is een duidelijk beleid uitgestippeld met betrekking tot de overgang van jeugdspelers naar de senioren en vanaf komend seizoen komen er al een paar getalenteerde spelers over vanuit de jeugd, waarmee we aan de slag mogen en waarbij ik graag mijn steentje wil bijdragen aan dit proces", aldus Fred de Boer op de website van de Groninger club.