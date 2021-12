'Geen prik, geen baan, geen loon'

"Sterker nog, ik denk dat je een boete krijgt als je het niet doet. Dat je zelfs ontslagen wordt. Dat je geen inkomsten meer hebt." Dat vertelt Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen in het TV Drenthe-programma De Staat van Drenthe.

Nieuwe varianten

Op dit moment hebben we te maken met de Omikronvariant van het coronavirus. "Ik heb gelezen dat Omikron zeventig procent besmettelijker is dan de huidige Delta-variant. Dan is het niet zo moeilijk te voorspellen dat er een vaccinatieplicht gaat komen", aldus Brouwer.

Bijna elke wet maakt inbreuk op onze vrijheid" Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap

Andere landen

Nieuw is de vaccinatieplicht niet; andere landen werken hier ook al mee. "In Italië moet het zorgpersoneel gevaccineerd zijn. Ik las een verhaal dat in Frankrijk ongeveer 360 mensen uit de zorg zijn verdwenen op grond van het feit dat ze niet gevaccineerd zijn."

In andere landen gaan nog een stap verder, waar ongevaccineerde patiënten geen zorg meer krijgen. "Er zijn landen waar dat zo is. Een van de Baltische Staten heeft gezegd: 'geen zin, geen zorg'. Dus als je geen zin hebt om je te laten vaccineren dan heb je ook geen recht op zorg."

Mag dat?

Maar mag je iemand wel verplichten? "Men komt vaak met de grondwet aan waarin allerlei vrijheidsrechten staan. Maar wat de grondwet met links geeft, kan de wetgever met rechts terugpakken." Brouwer noemt een voorbeeld: "Er wordt je vrijheid van godsdienst geboden. Maar er staat wel dat de wet daar beperkingen op kan aanbrengen. Er staat dat je recht hebt op bescherming van je lichaam. Maar er staat wel dat de wet daar een inbreuk op kan maken. Bijna elke wet maakt inbreuk op onze vrijheid."

Bekijk hieronder de hele uitzending van De Staat van Drenthe waarin verschillende gasten terugblikken op afgelopen jaar, maar ook vooruitkijken naar 2022. Naast hoogleraar Jan Brouwer zijn ook te gast: verpleegkundige Miranda Savenije over de situatie in het ziekenhuis, Antje Dijkstra over noaberschap. En er is muziek van Leon Moorman.