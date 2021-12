Drukte in Drentse winkelstraten nu het nog kan: 'Ze zijn onze botten aan het doorzagen'

In Meppel was het letterlijk een stormloop, vertelt centrummanager Arnold Schuurman. "Het is een waanzinnige dag. Ik heb slecht geslapen vannacht. Het vet is van de botten, ze zijn nu de botten aan het zagen. Ik snap ook het beleid niet, want ik heb van niemand nog percentages gezien van hoge besmettingscijfers in winkels." Volgens Schuurman heeft de ondernemer in de binnenstad geen kerst. "Natuurlijk gaan we bezorgen en halen we op die manier nog wat omzet binnen. Maar het klantcontact dat zo belangrijk is, missen we nu weer,"

Kappers langer open

Ook kappers speelden in op de naderende lockdown door langer op te blijven. Bijvoorbeeld kapsalon Marilyn in Beilen. Waar de schaar normaal gesproken om half twee 's middags wordt neergelegd, werd er nu tot vijf uur geknipt. "We nemen het zekere voor het onzekere", zegt eigenaar David Otten. "Vanochtend stroomden de reserveringen binnen en binnen anderhalf uur zaten we helemaal vol."

Schade beperken

Vanwege de drukte knippen ze niet met drie, maar met vier medewerkers. Hoewel Otten baalt van de inkomstenderving blijft hij wel positief. "Bijna iedereen kan nu nog een mooi kapsel krijgen", zegt hij. "Vandaag kunnen we in ieder geval nog meepakken, dus ik hoop dat dat de schade beperkt. Het is niet anders."

