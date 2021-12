Beeld uit, geluid uit, licht gedimd. Frida Kahlo voor overprikkelden

"Het is geweldig dat dit kan. Anders zou ik het nog geen kwartier vol houden", legt Marga Mathlener uit Hoogezand uit. Een flinke hersenschudding waar ze na forse revalidatie nog steeds last van heeft, heeft ertoe geleid dat ze niet tegen licht of geluid kan, waarvan een anders zou zeggen 'hier heb ik geen last van.' Overprikkelden hebben daar wel last van, weet coördinator van het prikkelarme museumbezoek Albert Kool. "Soms komt het door een hersenbeschadiging, een trauma, aangeboren hersenletsel, een flinke burn-out. De reeks oorzaken is groot, maar het gevolg is hetzelfde. Dit soort mensen kunnen niet op een zondagmiddag naar het Drents Museum. Vaak kan de partner wel tegen die prikkels dus kunnen ze ook niet samen. Nu wel. Iedere derde zaterdag van de maand kunnen ze tussen 09.15 en 10.30 uur in alle rust Viva La Frida bezoeken."

De overprikkelden komen alleen in de nieuwbouw van het museum, zeg maar het witte gedeelte. Daar staat overigens ook het overgrote deel van de Kahlo-tentoonstelling. De film in de abdijkerk wordt overgeslagen. "Los van dat de overgang van het witte deel naar het oude gedeelte van het museum al te veel prikkels kan geven, de film met hard geluid, flitsen en een druk bewegende doventolk is een no-go voor overprikkelden. Wij bieden ze tijdens hun rondgang ook niks aan, tenzij ze daar om vragen.

Het Drents Museum heeft zelfs halverwege de rondgang een rustruimte gemaakt, Witte muren, een paar tafels met stoelen en glazen water. verder niks. Voor als er toch nog te veel prikkels in de rondgang zitten. Voor de broodnodige pauze.

Kahlo prikkelt

Tja, en deze prikkels kun je natuurlijk niet uit de tentoonstelling halen: het turbulente leven en de vele kleuren van Frida Kahlo. "Kahlo leefde zelf ook met een hele grote beperking die haar leven zwaar beïnvloedde. Toch hield ze zich niet tegenhouden. Ik hoop dat overprikkelde bezoekers zich ook niet tegen laten houden in hun leven."

