Mountainbike Vledderveen verliest rechtszaak over aanleg mountainbikeroute: 'Dit is een kaakslag'

De uitspraak van de rechter betekent dat fietsvereniging FietsZe per direct moet stoppen met de werkzaamheden en voorlopig ook niet over de route mag fietsen. Voor dit laatste verbod is aan de gemeente opgedragen om dit te handhaven. "De rechter kwam tot de conclusie dat de gemeente de procedure niet goed heeft gevolgd", licht Pieter Bosma van FietsZe toe in een bericht aan zijn leden. "De gemeente had bij de provincie Drenthe voor het N2000-gebied een verklaring van geen bezwaar moeten aanvragen. Dat heeft de gemeente achterwege gelaten en komt ons nu duur te staan."

Bosma wil spoedig kijken naar de mogelijkheden. "Onze club wordt zwaar geraakt door een procedurefout. Wij gaan in overleg met de gemeente. Natuurlijk willen we zo snel mogelijk een nieuwe procedure opstarten, want FietsZe krijg je er niet onder."

Kaakslag

"We hebben gewonnen, en niet zo'n beetje ook. De rechter heeft een kaakslag uitgedeeld", zegt Geert Starre van de Natuurbeschermingswacht. "Uiteindelijk heeft de gemeente fouten gemaakt bij de aanvraag. Het wordt op de procedure afgekeurd, omdat de gemeente een vergunning heeft afgegeven waarvoor ze niet bevoegd is en de argumenten voor de vergunning zijn gemankeerd."

De rechter heeft met zijn ordemaatregel nu op de pauzeknop gedrukt door de aanleg stil te leggen en gebruik van de route te verbieden. Vanaf januari komt in een vervolguitspraak meer duidelijkheid. "Maar dat de route ooit nog geopend wordt, lijkt me uitgesloten", vervolgt Starre. "Er is nu al onherstelbare schade aangebracht. Als je er toch gaat fietsen zullen nog meer beestjes doodgaan. Ik zou niet kunnen verzinnen hoe daar ooit een vergunning voor verleend wordt."

Volgens Starre kan deze uitspraak ook voor andere evenementen zoals de Wampex in Vledder invloed hebben. "Vergunningen worden vanaf nu niet meer gemakkelijk verleend. Die tijd is voorbij, nu moet elke aanvrager een ecologisch onderzoek zoen. Daar zullen mensen pissig van worden, maar we hebben de afgelopen dertig jaar de natuur verpest en daar moet een einde aan komen."

Een deel van de grond wordt afgegraven voor de route (Rechten: Anonieme omwonende)

