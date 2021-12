Honderden mensen doen mee aan 'lichtjesroute' door Drentse platteland

Het is een initiatief van de Land- en Tuinbouworganisatie, die organiseert het elk jaar door het hele land. Boerenbedrijven mogen zelf weten of ze aan de actie meedoen. Geke Kleinsman uit Zwiggelte is er een van. In haar tuin heeft ze een 'levende kerststal' opgezet, inclusief herders. "Het is toch jammer dat je in deze kersttijd alleen maar thuis zit", vindt ze. "Daarom doe ik hier aan mee, helemaal coronaproof want mensen bekijken de lichtjes vanuit hun auto."

De deelnemende bedrijven hebben flink hun best gedaan, want even verderop in Witteveen kun je met de auto zelfs door de koeienstal rijden. Voor mensen die een boerderij van binnenuit willen zien dus een buitenkans.

Audiotour

Bovendien krijgen de bezoekers nog wat achtergrondinformatie mee via audio-opnames. De tour werd druk bezocht, want volgens Kleinsman hebben 1500 mensen de tour gedownload. "De gps van de telefoon pakt het verhaal wat bij de boerderij hoort waar je langsrijdt", legt Kleinsman uit. "Als je bij ons langskomt krijg je het verhaal van de herders die de schapen bij elkaar drijven", vertelt ze verder. "Maar iedereen was vrij in zijn ingesproken bijdrage. Sommigen kozen ervoor wat achtergrondinformatie te vertellen over hun bedrijf. Leuk maar dus ook leerzaam."

Wie nog de lichtjesroute wil rijden dit weekend kan nog terecht rondom Grolloo/Rolde of in Nijeveen.