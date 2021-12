Nederland gaat dicht: kabinet kondigt lockdown af tot en met 14 januari

De maatregelen zijn nodig omdat het kabinet en het RIVM zich grote zorgen over de omnikronvariant. Daarom werd er vanavond een persconferentie gehouden met demissionair minister-president Mark Rutte, demissionair minister Hugo de Jong en met Jaap van Dissel, voorzitter van het OMT en directeur van het RIVM.

"Het OMT maakt zich zorgen over de omnikronvariant", zegt Van Dissel. Er is nog veel onduidelijk over deze variant, zoals hoe ziek mensen ervan kunnen worden, maar zeker is wel dat die snel om zich heen grijpt. "Uit de eerste gegevens gaat het om een verdubbeling van de percentage in twee à drie dagen." In Amsterdam is ongeveer een kwart van de besmettingen met de omnikromvariant. Van Dissel verwacht dat tussen kerst en de jaarwisseling deze variant dominant is in Nederland.

'Nog een keer op slot'

"Nederland gaat vanaf morgen nog een keer in lockdown", reageert Rutte op de maatregelen die dus worden genomen. "Nederland gaat nog een keer op slot." Tot en met 14 januari gaat het land bijna helemaal dicht.

Alle horeca moet sluiten, maar bestellen en afhalen is nog wel mogelijk. Alle niet-essentiële winkels moeten eveneens sluiten, maar ook hier is bestellen en afhalen is mogelijk. Niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, gaan dicht, net als bioscopen, musea, theaters, pretparken en binnensportlocaties.

Buiten sporten mag wel

Buitensportlocaties mogen tussen 05.00 en 17.00 uur geopend blijven. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal twee personen op 1,5 meter afstand. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club.

Ook de groepsgrootte wordt teruggebracht. Buiten en binnen mogen nog maar maximaal twee personen zijn. Voor kerst is er een uitzondering: dan zijn vier bezoekers welkom.

Onderwijs eerder open?

Het onderwijs en de buitenschoolse opvang gaan dicht tot en met in ieder geval 9 januari. Op 3 januari besluit het kabinet over het onderwijs vanaf 10 januari. Rutte vraagt het onderwijs om zich al klaar te maken voor eventueel onderwijs op afstand.

Booster

Om de bescherming tegen de omikronvariant te verbeteren, krijgen alle 18-plussers zo snel mogelijk een booster aangeboden. Demissionair minister Hugo de Jonge zegt dat alle 18-plussers uiterlijk 7 januari een brief hebben gekregen om een afspraak te maken voor de boosterprik. "In de tweede helft van januari zijn we dan klaar met het boosteroffensief."

Tot dusver zijn zo'n 1,5 miljoen boosterprikken gezet. "Nog 9,5 miljoen te gaan", zegt De Jonge. Volgende week moeten volgende week 1,5 miljoen prikken worden gezet.

